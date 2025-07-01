В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: чого варто очікувати

Поступове зростання зарплатні / © ТСН.ua

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Уряд України має плани щодо поетапного підвищення мінімальної заробітної плати на найближчі роки. Згідно з урядовими розрахунками, її розмір поступово зростатиме та перевищить 10 тисяч гривень до 2028 року.

Таку інформацію оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, аналізуючи Бюджетну декларацію на 2026—2028 роки.

Заплановані зміни мають такий вигляд:

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від 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата має становити 8 688 грн

від 1 січня 2027 року очікується зростання до 9 374 грн

від 1 січня 2028 року мінімальна зарплата досягне 10 059 грн

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 грн.

Прожитковий мінімум зростатиме незначно

За прогнозами народного депутата, буде помірне підвищення прожиткового мінімуму на найближчі роки. За оприлюдненими планами, щороку до прожиткового мінімуму додаватимуться близько 200 грн.

Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб заплановано таким чином:

2025 рік: 3 028 грн

2026 рік: 3 288 грн

2027 рік: 3 482 грн

2028 рік: 3 667 грн

Це свідчить про обережний підхід уряду до перегляду соціальних стандартів у найближчі три роки.

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Нагадаємо, середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень. Наразі в доларовому еквіваленті вона становить приблизно 564 долари. Це вище рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Для порівняння, 2021 року середня зарплата становила 514 доларів.