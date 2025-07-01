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Україна отримала дев’ятий транш від МВФ: куди спрямують кошти
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.
Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром 500 млн доларів на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це є результатом восьмого перегляду програми співпраці EFF.
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.
«Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави», — зазначив глава уряду.
Нагадаємо, місія МВФ працювала в Києві від 20 травня 2025 року. Угода на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо 8-го перегляду EFF була досягнута 27 травня.
Програма EFF для України була затверджена у березні 2023 року, розрахована на чотири роки. Загальний обсяг фінансування $15,5 млрд.
Україна вже отримала $10,1 млрд, останній — $400 млн у березні 2025.
Тим часом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Україна не виконала три зобовʼязання перед МВФ.