Україна не виконала три зобовʼязання перед МВФ - що буде далі

МВФ / © Associated Press

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Україна виконала один із чотирьох структурних маяків, які передбачали сьомий та восьмий перегляд програми EFF від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Зокрема, перенесли призначення очільника митниці та аудит роботи керівництва Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР).

Про це повідомив заступник очільника податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Він нагадав, що за три місяці між 7-м і 8-м переглядами програми МВФ Extended Fund Facility (EFF) Україна мала виконати чотири маяки і один prior action (першочерговий крок) — запровадити в дію закон про підвищення акцизів.

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Prior action уряд зробив швидко, а також подав план «профанації подальшої реформи митниці» — тобто знов відтермінував те, що мав зробити на початку 2025 року.

Водночас Україна виконала лише один із чотирьох структурних маяків: зареєструвала законопроєкт про податкову звітність для цифрових платформ. Також заздалегідь опублікували результати аудиту НАБУ.

Також уряд пообіцяв встигнути подати Бюджетну декларацію до 30 червня.

Нагадаємо, рада директорів МВФ завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це рішення дозволяє виділення близько $500 мiльйонiв доларів, які підуть на підтримку державного бюджету.

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Як зазначили у МВФ, українська економіка залишається стійкою попри війну, а уряд виконав усі кількісні критерії станом на кінець березня, попередню умову щодо реформи Митної служби та два структурні маячки (щодо оподаткування цифрових платформ і публікації аудиту НАБУ).

Також були встановлені чотири нові структурні цілі, зокрема: оновлення реєстру інфраструктурних проєктів, підготовка дорожньої карти фінансового ринку, впровадження міжнародних стандартів оцінки та законодавча гармонізація щодо облігацій і сек’юритизації.