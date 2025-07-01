Украина не выполнила три обязательства перед МВФ – что будет дальше

МВФ / © Associated Press

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Украина выполнила один из четырех структурных маяков, предполагавших седьмой и восьмой пересмотр программы EFF от Международного валютного фонда (МВФ). В частности, перенесли назначение главы таможни и аудит работы руководства Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР).

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Он напомнил, что за три месяца между 7-м и 8-м просмотрами программы МВФ Extended Fund Facility (EFF) Украина должна была выполнить четыре маяка и один prior action (первоочередной шаг) — ввести в действие закон о повышении акцизов.

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Prior action правительство сделало быстро, а также подало план «профанации дальнейшей реформы таможни» — то есть вновь отсрочило то, что должно было сделать в начале 2025 года.

В то же время, Украина выполнила только один из четырех структурных маяков: зарегистрировала законопроект о налоговой отчетности для цифровых платформ. Также предварительно опубликовали результаты аудита НАБУ.

Также правительство пообещало успеть подать Бюджетную декларацию до 30 июня.

Напомним, совет директоров МВФ завершил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это решение позволяет выделить около $500 миллионов долларов, которые пойдут в поддержку государственного бюджета.

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Как отметили в МВФ, украинская экономика остается устойчивой несмотря на войну, а правительство выполнило все количественные критерии по состоянию на конец марта, предварительное условие реформы Таможенной службы и два структурных маячка (по налогообложению цифровых платформ и публикации аудита НАБУ).

Также были установлены четыре новых структурных целей: обновление реестра инфраструктурных проектов, подготовка дорожной карты финансового рынка, внедрение международных стандартов оценки и законодательная гармонизация относительно облигаций и секьюритизации.