Наступление РФ не остановилось: эксперт объяснил, почему фронт движется

Кремль / © Pexels

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Наступательные действия России в Украине нельзя назвать проваленными. Фронт двигается, хоть и медленно, но, к сожалению, не в пользу Украины.

Об этом заявил военный обозреватель Александр Шульман в эфире Киев24.

Шульман обратил внимание, что российская пропаганда усугубляет патриотические настроения внутри РФ, и Россия не теряет надежды достичь значимых результатов на фронте.

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Особую тревогу вызывает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия — одно целое, что означает планы Кремля не ограничиваться захватом лишь отдельных областей, а стремиться к полной оккупации.

Военный обозреватель отметил, что, несмотря на болезненные черты руководителя РФ, его слова нельзя игнорировать, ведь Путин — не говорящий без оснований офицер Комитета государственной безопасности. По словам Шульмана, ситуация остается серьезной и не стоит недооценивать угрозу, которую несет российское наступление.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что в Сумском направлении серьезных изменений ожидать не стоит. Несмотря на переброску резервов и численное преимущество россиян, они не смогут прорвать украинские укрепления без дополнительных десятков тысяч военных. По его словам, нынешние действия врага напоминают прошлогоднее неудачное наступление на Харьковщине.

Селезнев подчеркнул, что без существенного усиления армии оккупанты не смогут радикально изменить ситуацию в Сумской области. Если бы такая возможность существовала, россияне уже воспользовались бы ею.

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В Донецкой области также сложная обстановка — наблюдается ограниченное продвижение между Покровском и Константиновкой. Для Краматорского штурма, по оценкам военных, России требуется не менее 100 тысяч дополнительных бойцов. Основные проблемы врага — низкая подготовка пехоты и распыление ресурсов по всей линии фронта.