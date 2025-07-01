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"Неуправляемая толпа": эксперт объяснил ключевую проблему армии РФ
Российские войска имели амбициозные планы по захвату Сум, но этого, по словам главнокомандующего ВСУ Сырского, не случится. Не имеют успеха оккупанты и в районе Константиновки, которая является стратегически важным населенным пунктом для врага.
Летнее наступление Владимира Путина в Украине «выдохлось», в то же время ВСУ наступать не могут. Одна из причин неудач российской армии — нехватка командиров и взаимодействия отдельных отрядов.
Об этом сказал эксперт по безопасности и политолог Кристиан Меллинг в интервью BILD.
Сказывается гибель слишком большого количества офицеров.
«Это уже даже не батальоны, а совсем маленькие подразделения, которые не научены взаимодействовать — по сути, неуправляемые толпы, что, правда, не воюют с вилами, как в Средневековье, но и не являются классическими военными формированиями», — подчеркнул он.
По словам Меллинга, говорить о наступлении в обычном смысле уже не приходится.
«Ни украинские, ни российские войска больше не способны проводить большие, скоординированные военные маневры», — констатировал он.
А без них, акцентирует эксперт, фронт вряд ли существенно сдвинется. Возможно, именно поэтому в последние недели Путин усилил обстрел украинских городов.
«Это, по сути, проявление беспомощности. Если на фронте не удается продвинуться, делается ставка на давление на политическое руководство по пути деморализации населения», — утверждает Меллинг.
Впрочем, этот план не работает, говорит политолог, ведь украинцы не верят, что уступки Кремлю приведут их к чему-то лучшему.
Напомним, РФ в войне против Украины потеряла уже 1013700 военных. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 российских захватчиков. Что касается техники, россияне лишились:
личный состав — около 1013700 (+1200) человек
танки — 10966 (+1)
боевые бронированные машины — 22897 (+7)
артиллерийские системы — 26689 (+26)
РСЗО — 1424 (+1)
средства ПВО — 1188
самолеты — 416
вертолеты — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)
крылатые ракеты — 3388 (+12)
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 52961 (+100)
специальная техника — 3920