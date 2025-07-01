"Неуправляемая толпа": эксперт объяснил ключевую проблему армии РФ

Армия РФ / © Associated Press

Реклама

Летнее наступление Владимира Путина в Украине «выдохлось», в то же время ВСУ наступать не могут. Одна из причин неудач российской армии — нехватка командиров и взаимодействия отдельных отрядов.

Об этом сказал эксперт по безопасности и политолог Кристиан Меллинг в интервью BILD.

Сказывается гибель слишком большого количества офицеров.

Реклама

«Это уже даже не батальоны, а совсем маленькие подразделения, которые не научены взаимодействовать — по сути, неуправляемые толпы, что, правда, не воюют с вилами, как в Средневековье, но и не являются классическими военными формированиями», — подчеркнул он.

По словам Меллинга, говорить о наступлении в обычном смысле уже не приходится.

«Ни украинские, ни российские войска больше не способны проводить большие, скоординированные военные маневры», — констатировал он.

А без них, акцентирует эксперт, фронт вряд ли существенно сдвинется. Возможно, именно поэтому в последние недели Путин усилил обстрел украинских городов.

Реклама

«Это, по сути, проявление беспомощности. Если на фронте не удается продвинуться, делается ставка на давление на политическое руководство по пути деморализации населения», — утверждает Меллинг.

Впрочем, этот план не работает, говорит политолог, ведь украинцы не верят, что уступки Кремлю приведут их к чему-то лучшему.

Напомним, РФ в войне против Украины потеряла уже 1013700 военных. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 российских захватчиков. Что касается техники, россияне лишились:

личный состав — около 1013700 (+1200) человек

танки — 10966 (+1)

боевые бронированные машины — 22897 (+7)

артиллерийские системы — 26689 (+26)

РСЗО — 1424 (+1)

средства ПВО — 1188

самолеты — 416

вертолеты — 337

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)

крылатые ракеты — 3388 (+12)

корабли /катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 52961 (+100)

специальная техника — 3920