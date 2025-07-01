ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
306
Время на прочтение
2 мин

"Неуправляемая толпа": эксперт объяснил ключевую проблему армии РФ

Российские войска имели амбициозные планы по захвату Сум, но этого, по словам главнокомандующего ВСУ Сырского, не случится. Не имеют успеха оккупанты и в районе Константиновки, которая является стратегически важным населенным пунктом для врага.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Летнее наступление Владимира Путина в Украине «выдохлось», в то же время ВСУ наступать не могут. Одна из причин неудач российской армии — нехватка командиров и взаимодействия отдельных отрядов.

Об этом сказал эксперт по безопасности и политолог Кристиан Меллинг в интервью BILD.

Сказывается гибель слишком большого количества офицеров.

«Это уже даже не батальоны, а совсем маленькие подразделения, которые не научены взаимодействовать — по сути, неуправляемые толпы, что, правда, не воюют с вилами, как в Средневековье, но и не являются классическими военными формированиями», — подчеркнул он.

По словам Меллинга, говорить о наступлении в обычном смысле уже не приходится.

«Ни украинские, ни российские войска больше не способны проводить большие, скоординированные военные маневры», — констатировал он.

А без них, акцентирует эксперт, фронт вряд ли существенно сдвинется. Возможно, именно поэтому в последние недели Путин усилил обстрел украинских городов.

«Это, по сути, проявление беспомощности. Если на фронте не удается продвинуться, делается ставка на давление на политическое руководство по пути деморализации населения», — утверждает Меллинг.

Впрочем, этот план не работает, говорит политолог, ведь украинцы не верят, что уступки Кремлю приведут их к чему-то лучшему.

Напомним, РФ в войне против Украины потеряла уже 1013700 военных. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 российских захватчиков. Что касается техники, россияне лишились:

  • личный состав — около 1013700 (+1200) человек

  • танки — 10966 (+1)

  • боевые бронированные машины — 22897 (+7)

  • артиллерийские системы — 26689 (+26)

  • РСЗО — 1424 (+1)

  • средства ПВО — 1188

  • самолеты — 416

  • вертолеты — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)

  • крылатые ракеты — 3388 (+12)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 52961 (+100)

  • специальная техника — 3920

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie