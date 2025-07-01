- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 2 мин
Новые правила отпусков для военных: как теперь будут платить компенсации
Закон, обеспечивающий военным денежные компенсации за отпуска, вступит в силу уже через месяц.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска после увольнения с военной службы.
Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.
Согласно новым нормам, военные получат компенсации как за основной отпуск, так и за дополнительные.
В случае гибели военнослужащего, эти средства передаются лицам, определенным в его распоряжении. Если таковых нет — наследникам согласно закону.
Новые правила вступят в силу через месяц со дня, следующего за официальным опубликованием закона.
Какие отпуска доступны военнослужащим в период военного положения
В период военного положения военнослужащие имеют право на несколько типов отпусков. Вот основные из них:
Ежегодный основной отпуск
Военные могут ежегодно воспользоваться основным отпуском в 30 календарных дней. Она может быть разделена на части, однако каждая часть должна длиться не менее 15 дней подряд.
Время, затраченное на дорогу к месту отдыха и обратно, не учитывается в отпуск.
Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Этот тип отпуска предоставляется в следующих случаях:
Заключение брака — до 10 календарных дней
Смерть или тяжелое состояние здоровья близких родственников:
до 7 дней — если это касается ближайших членов семьи (супруга/супруг, родители, дети, родные братья и сестры и т.п.)
до 3 дней — если речь идет о других родственниках
Стихийное бедствие или пожар, задел семью военного — до 15 дней
Другие исключительные обстоятельства — до 3 дней
Отпуск за уничтоженную вражескую технику
Военным, участвующим в боевых действиях, предоставляется дополнительный отпуск по уничтожению техники противника. Ее продолжительность зависит от типа уничтоженной техники — от 1 до 5 дней. Полный список видов техники и соответствующих дней отдыха содержится в постановлении Кабмина.
Отпуск по беременности и родам
Этот вид отпуска предусмотрен для женщин-военнослужащих. Право на отпуск определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) на основании справки о беременности.
Отпуск по уходу за ребенком
Когда оба родителя являются военнослужащими, только один из них может получить отпуск по уходу за ребенком. Кто именно останется с ребенком — решают сами родители по взаимному согласию.
Напомним, военные имеют право выезжать за границу во время отпуска. Для этого необходимо подготовить необходимый пакет документов и подать рапорт командиру части.
Для поездки военному следует иметь:
военно-учетный документ, офицерское удостоверение или удостоверение военнослужащего;
отпускной билет с отметкой «отпуск за границей» (если такой отметки нет, требуется выписка из приказа, подтверждающего разрешение на выезд);
действительный загранпаспорт — либо ID-карту, либо паспорт-книгу.
В то же время, окончательное решение о выезде принимает командир части, который может как разрешить поездку, так и отказать в ней.