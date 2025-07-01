Новые правила отпусков для военных: как теперь будут платить компенсации

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска после увольнения с военной службы.

Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Согласно новым нормам, военные получат компенсации как за основной отпуск, так и за дополнительные.

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В случае гибели военнослужащего, эти средства передаются лицам, определенным в его распоряжении. Если таковых нет — наследникам согласно закону.

Новые правила вступят в силу через месяц со дня, следующего за официальным опубликованием закона.

Какие отпуска доступны военнослужащим в период военного положения

В период военного положения военнослужащие имеют право на несколько типов отпусков. Вот основные из них:

Ежегодный основной отпуск

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Военные могут ежегодно воспользоваться основным отпуском в 30 календарных дней. Она может быть разделена на части, однако каждая часть должна длиться не менее 15 дней подряд.

Время, затраченное на дорогу к месту отдыха и обратно, не учитывается в отпуск.

Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Этот тип отпуска предоставляется в следующих случаях:

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Заключение брака — до 10 календарных дней

Смерть или тяжелое состояние здоровья близких родственников:

до 7 дней — если это касается ближайших членов семьи (супруга/супруг, родители, дети, родные братья и сестры и т.п.)

до 3 дней — если речь идет о других родственниках

Стихийное бедствие или пожар, задел семью военного — до 15 дней

Другие исключительные обстоятельства — до 3 дней

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военным, участвующим в боевых действиях, предоставляется дополнительный отпуск по уничтожению техники противника. Ее продолжительность зависит от типа уничтоженной техники — от 1 до 5 дней. Полный список видов техники и соответствующих дней отдыха содержится в постановлении Кабмина.

Отпуск по беременности и родам

Этот вид отпуска предусмотрен для женщин-военнослужащих. Право на отпуск определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) на основании справки о беременности.

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Отпуск по уходу за ребенком

Когда оба родителя являются военнослужащими, только один из них может получить отпуск по уходу за ребенком. Кто именно останется с ребенком — решают сами родители по взаимному согласию.

Напомним, военные имеют право выезжать за границу во время отпуска. Для этого необходимо подготовить необходимый пакет документов и подать рапорт командиру части.

Для поездки военному следует иметь:

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военно-учетный документ, офицерское удостоверение или удостоверение военнослужащего;

отпускной билет с отметкой «отпуск за границей» (если такой отметки нет, требуется выписка из приказа, подтверждающего разрешение на выезд);

действительный загранпаспорт — либо ID-карту, либо паспорт-книгу.

В то же время, окончательное решение о выезде принимает командир части, который может как разрешить поездку, так и отказать в ней.