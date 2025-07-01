Реально ли Путину захватить Одессу: военный эксперт оценил угрозу

Оккупанты / © Associated Press

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Хотя Кремль может рассматривать идею атаки на Одесское направление, текущая летняя наступательная кампания 2025 значительно слабее прошлогодней.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, в эфире Радио NV.

По словам Гетьмана, РФ уже не в первый раз объявляет попытку захватить Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Однако главные удары врага направлены на Сумское, Харьковское, Херсонское и Запорожское направления.

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Объясняя причины снижения эффективности, ветеран подчеркнул, что темпы наступления 2025 года хуже, а потери больше, чем в 2024 году. Это означает, что следующие кампании, особенно в 2026 году, будут еще слабее.

«На 2026 год у них экономических, военных и вообще возможностей… нет», — заявил Гетьман, прогнозируя переход россиян к позиционной войне и «войне на истощение».

Таким образом, даже если Россия и попытается создать Одесский плацдарм, реальных возможностей для этого пока нет.

Эксперт призывает готовиться к позиционной войне, поскольку активных массовых наступлений РФ в ближайшие годы ожидать не следует.

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Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.

В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.

В то же время, как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.