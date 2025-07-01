Контрнаступление ЗСУ: эксперт объяснил, где следует усилить давление на РФ

ВСУ держат оборону / © Associated Press

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РФ усугубляет наступление в Сумской области, которое началось три месяца назад. По данным военных аналитиков, россияне уже в 20-25 км от окрестностей густонаселенного областного центра. Поэтому именно здесь ВСУ нужно контратаковать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

«Конечно, нам нужно отвоевать всю нашу землю, но мы понимаем, что наши возможности ограничены. Где, прежде всего, нужны контрнаступательные действия? Конечно, это север Сумской области. Это регион, где в России слабо развита агентура. С первых дней полномасштабного вторжения наш Центр собирал и передавал информацию через наших людей, друзей, знакомых, волонтеров о передвижении российской оккупационной армии. И именно Сумщина была лидером. Этот регион фактически без регулярных частей украинской армии смог остановить россиян путем терробороны. Следовательно, здесь нам нужно атаковать прежде всего», — сказал он.

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«Если принимать стратегическое направление усилий, то это движение на юг, перерезание Крыма, чтобы оттуда не шла логистика врага, соответственно, весь южный фас, Черное море и т.д.», — добавил он.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных в Сумском направлении.

По данным военного эксперта Ивана Ступака, россияне контролируют в Сумской области 100 квадратных километров территории и продолжают расширять подконтрольную им зону.

2 июня в ГПСУ отметили, что россияне расширяют зону для захода своей пехоты в регион.

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Накануне Генштаб сообщил, что продвижение оккупантов Сумской области удалось остановить.