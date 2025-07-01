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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1680
Время на прочтение
1 мин

Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 1 июля

Второй месяц лета начнется легкой прохладой и кратковременными дождями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Второй месяц лета начнется облачная погода с прояснениями

Второй месяц лета начнется облачная погода с прояснениями / © Pixabay

Сегодня, 1 июля, в Украине облачно с прояснениями, в некоторых областях может пройти небольшой кратковременный дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В большей части Украины без осадков, только на северо-востоке страны местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +20…+22

  • Ужгород +24…+26

  • Львов +21…+23

  • Ивано-Франковск +21…+23

  • Тернополь +21…+23

  • Черновцы +21…+23

  • Хмельницкий +20…+22

  • Луцк +21…+23

  • Ровно +20…+22

  • Житомир +20…+22

  • Винница +21…+23

  • Одесса +23…+25

  • Николаев +24…+26

  • Херсон +24…+26

  • Симферополь +23…+25

  • Кропивницкий +21…+23

  • Черкассы +20…+22

  • Чернигов +19…+21

  • Сумы +19…+21

  • Полтава +20…+22

  • Днепр +21…+23

  • Запорожье +23…+25

  • Донецк +21…+23

  • Луганск +20…+22

  • Харьков +20…+22

Ранее сообщалось, что в Украине 3, 4 и 5 июля июля в большинстве областей ожидается жара.

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Дата публикации
Количество просмотров
1680
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