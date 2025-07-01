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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 1 июля
Второй месяц лета начнется легкой прохладой и кратковременными дождями.
Сегодня, 1 июля, в Украине облачно с прояснениями, в некоторых областях может пройти небольшой кратковременный дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
В большей части Украины без осадков, только на северо-востоке страны местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Какая будет погода в областных центрах
Киев +20…+22
Ужгород +24…+26
Львов +21…+23
Ивано-Франковск +21…+23
Тернополь +21…+23
Черновцы +21…+23
Хмельницкий +20…+22
Луцк +21…+23
Ровно +20…+22
Житомир +20…+22
Винница +21…+23
Одесса +23…+25
Николаев +24…+26
Херсон +24…+26
Симферополь +23…+25
Кропивницкий +21…+23
Черкассы +20…+22
Чернигов +19…+21
Сумы +19…+21
Полтава +20…+22
Днепр +21…+23
Запорожье +23…+25
Донецк +21…+23
Луганск +20…+22
Харьков +20…+22
Ранее сообщалось, что в Украине 3, 4 и 5 июля июля в большинстве областей ожидается жара.