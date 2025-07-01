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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 1 июля: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня по предварительным прогнозам геомагнитное поле будет спокойного уровня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © NASA

Во вторник, 1 июля, солнечная активность будет умеренной. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – К-индекс 4.

Об этом стало известно из данных ресурса Meteoagent .

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 1 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 1 июля. Фото: meteoagent.

Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.

Напомним, диетолог назвала шесть веских причин пить лимонную воду утром.

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Дата публикации
Количество просмотров
15k
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