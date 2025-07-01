Магнитная буря 1 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © NASA

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Во вторник, 1 июля, солнечная активность будет умеренной. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – К-индекс 4.

Об этом стало известно из данных ресурса Meteoagent .

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря 1 июля. Фото: meteoagent.

Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.

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