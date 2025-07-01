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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1687
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 1 липня

Другий місяць літа розпочнеться легкою прохолодою та короткочасними дощами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Другий місяць літа розпочнеться хмарною погодою з проясненнями

Другий місяць літа розпочнеться хмарною погодою з проясненнями / © Pixabay

Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

В більшій частині України без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, у південній частині до +18°, вдень +18-23°, на півдні країни та Закарпатті до +27°, в Карпатах вночі +5-10°, вдень +14-19°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +20…+22

  • Ужгород +24…+26

  • Львів +21…+23

  • Івано-Франківськ +21…+23

  • Тернопіль +21…+23

  • Чернівці +21…+23

  • Хмельницький +20…+22

  • Луцьк +21…+23

  • Рівне +20…+22

  • Житомир +20…+22

  • Вінниця +21…+23

  • Одеса +23…+25

  • Миколаїв +24…+26

  • Херсон +24…+26

  • Сімферополь +23…+25

  • Кропивницький +21…+23

  • Черкаси +20…+22

  • Чернігів +19…+21

  • Суми +19…+21

  • Полтава +20…+22

  • Дніпро +21…+23

  • Запоріжжя +23…+25

  • Донецьк +21…+23

  • Луганськ +20…+22

  • Харків +20…+22

Раніше повідомлялося, що в Україні 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1687
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