Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 1 липня

Другий місяць літа розпочнеться хмарною погодою з проясненнями / © Pixabay

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Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

В більшій частині України без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, у південній частині до +18°, вдень +18-23°, на півдні країни та Закарпатті до +27°, в Карпатах вночі +5-10°, вдень +14-19°.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +20…+22

Ужгород +24…+26

Львів +21…+23

Івано-Франківськ +21…+23

Тернопіль +21…+23

Чернівці +21…+23

Хмельницький +20…+22

Луцьк +21…+23

Рівне +20…+22

Житомир +20…+22

Вінниця +21…+23

Одеса +23…+25

Миколаїв +24…+26

Херсон +24…+26

Сімферополь +23…+25

Кропивницький +21…+23

Черкаси +20…+22

Чернігів +19…+21

Суми +19…+21

Полтава +20…+22

Дніпро +21…+23

Запоріжжя +23…+25

Донецьк +21…+23

Луганськ +20…+22

Харків +20…+22

Раніше повідомлялося, що в Україні 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека.