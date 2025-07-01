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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 1 липня
Другий місяць літа розпочнеться легкою прохолодою та короткочасними дощами.
Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
В більшій частині України без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, у південній частині до +18°, вдень +18-23°, на півдні країни та Закарпатті до +27°, в Карпатах вночі +5-10°, вдень +14-19°.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ +20…+22
Ужгород +24…+26
Львів +21…+23
Івано-Франківськ +21…+23
Тернопіль +21…+23
Чернівці +21…+23
Хмельницький +20…+22
Луцьк +21…+23
Рівне +20…+22
Житомир +20…+22
Вінниця +21…+23
Одеса +23…+25
Миколаїв +24…+26
Херсон +24…+26
Сімферополь +23…+25
Кропивницький +21…+23
Черкаси +20…+22
Чернігів +19…+21
Суми +19…+21
Полтава +20…+22
Дніпро +21…+23
Запоріжжя +23…+25
Донецьк +21…+23
Луганськ +20…+22
Харків +20…+22
Раніше повідомлялося, що в Україні 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека.