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- Війна
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Генштаб повідомив про нові втрати армії РФ — які цифри
Російські солдати стрімко втрачають живу силу і техніку на фронті.
Протягом минулої доби Росія втратила ще 970 своїх військових, а також десятки одиниць техніки.
Про це 1 липня звітує Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1020980 (+970) осіб
танків — 10983 (+3)
бойових броньованих машин AFVs — 22928 (+6)
артилерійських систем — 29754 (+36)
РСЗВ — 1427
засоби ППО — 1190
літаків — 420
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42940 (+144)
крилаті ракети — 3436
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 53696 (+103)
спеціальна техніка — 3921
Раніше повідомлялося, що Північна Корея готується відправити додаткові війська до Росії — розвідка Південної Кореї вже фіксує підготовку. Їх поява на фронті може вплинути на бойові дії вже влітку.