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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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932
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1 хв

Генштаб повідомив про нові втрати армії РФ — які цифри

Російські солдати стрімко втрачають живу силу і техніку на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Протягом минулої доби Росія втратила ще 970 своїх військових, а також десятки одиниць техніки.

Про це 1 липня звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1020980 (+970) осіб

  • танків — 10983 (+3)

  • бойових броньованих машин AFVs — 22928 (+6)

  • артилерійських систем — 29754 (+36)

  • РСЗВ — 1427

  • засоби ППО — 1190

  • літаків — 420

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42940 (+144)

  • крилаті ракети — 3436

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53696 (+103)

  • спеціальна техніка — 3921

Раніше повідомлялося, що Північна Корея готується відправити додаткові війська до Росії — розвідка Південної Кореї вже фіксує підготовку. Їх поява на фронті може вплинути на бойові дії вже влітку.

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