КНДР готується кинути додаткові війська до РФ: що відомо про нову загрозу

Північнокорейські військові / © Associated Press

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Згідно із даними розвідки, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії.

Експерти наголошують, що про потенційне посилення армії ворога може бути відчутне на фронті уже в липні-серпні цього року. Зокрема, це може неабияк вплинути на хід бойових дій, особливо у разі нового масштабного наступу російських військ.

Що відомо про відправлення військових КНДР до РФ дізнавався ТСН.ua.

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Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні 2025 року.

Цю інформацію також підтверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначають, що таке підсилення дозволить Росії проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно, що раніше було складним завданням для російської армії.

Видання Reuters наголошує, що КНДР продовжує озброювати Росію артилерійськими боєприпасами та ракетами.

Окрім того, там зазначають, що за свою допомогу Північна Корея, ймовірно, отримує від країни-агресорки технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

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«Після місяців мовчання і Північна Корея, і Росія розкрили інформацію про дислокацію північнокорейських військ і роль, яку вони відіграли в наступі Москви на Україну з метою повернення Курської області. Обидві країни заявили, що співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону», — пише Reuters.

Скільки військових КНДР може направити до РФ

За даними розвідки Південної Кореї, ще восени 2024 року Північна Корея направила до Росії 10–12 тисяч військових, а на початку 2025 року додатково прибули ще 3–4 тисячі.

Масштабне залучення північнокорейських військових підкреслює поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. Проте офіційно Кремль продовжує заперечувати присутність корейських солдатів у Росії.

Своєю чергою, Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що КНДР уже залучила близько 11 тисяч елітних бійців до війни проти України.

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«Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Це бійці, спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями — приблизно з 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат», — зазначив Умєров.

За даними видання Sky News, для ймовірного масштабного наступу влітку, Пхеньян може відправити до Росії додатково до шести тисяч військових. Окрім цього, КНДР також може надати Росії саперів і будівельників для робіт біля кордону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що КНДР може направити 25 тисяч робітників на російські заводи з виробництва дронів, зокрема для навчання у Єлабузі.

Де воюватимуть північнокорейські військові

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі Фокусу розповів, що нові північнокорейські підрозділи можуть з’явитись не лише на Донбасі, а й на Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині та Сумщині.

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Росія використовує власні зміни до Конституції, які нібито «легалізують» використання іноземних сил на анексованих територіях.

Своєю чергою експерт Олег Жданов припустив, що північнокорейські військові формально не будуть входити до України, як це було в Курській області. Однак їх можуть переодягнути у російську форму та завезти на окуповані території.

«Путін може видати їм російську форму, російські документи і завезти їх на окуповані території. Російська Федерація таким чином намагається поповнити власні втрати. Вони витягають своїх військових звідки тільки можуть, з пунктів постійної дислокації, з тилових частин», — додає експерт.

Жданов зазначив, що військові КНДР можуть замінити російські підрозділи в окупованих містах, таких як Бердянськ, Мелітополь чи Токмак. Таким чином, це дасть можливість РФ перекинути своїх військових на передову.

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Військові КНДР на Курщині

Аналітики ISW зазначають, що Північна Корея почала перекидати своїх військових до Курської області РФ, а також постачає артилерійські боєприпаси та балістичні ракети.

«Українські війська мають обмежену присутність у Курській області, тому північнокорейський персонал, який бере участь у бойових операціях, найімовірніше, буде воювати на українській території», — зазначають експерти.

Аналітики вважають, що розгортання військ КНДР може стати серйозним поворотом у війні, дозволивши російській армії ефективніше вести одночасні наступальні операції на кількох напрямках. Наразі російські війська вже просуваються в районах Борова-Лиман, Костянтинівка та Новопавлівка, демонструючи здатність вести кілька масштабних наступів одночасно.

Проте наразі важко оцінити реальний вплив на посилення армії ворога військовими із КНДР на фронт. Це пояснюється відсутністю даних про їх чисельність, бойову готовність та здатність ефективно взаємодіяти з російськими підрозділами.

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Пріоритетом для Кім Чен Ина є Сеул, а не Москва

Військовий аналітик Павло Нарожний в ефірі Radio NV зазначив, що, попри 1,5-мільйонну армію та чотири мільйони резервістів, Північна Корея навряд чи відправить у РФ великі контингенти.

«В них є до 4 млн резервістів, яких можуть дуже швидко призвати. Але треба розуміти, що Путін має дати щось таке Кім Чен Ину, аби було за що купити. Бо ці 11 тисяч, які до нас приїжджали, вони їхали вчитися, отримувати бойовий досвід. Тому мені здається, що казати, що зараз якісь десятки чи сотні тисяч бійців з КНДР поїдуть воювати в Україну — це малореально», — сказав Нарожний.

Експерт вважає, що пріорітетом для Пхеньяна є питання Південної Кореї, на яку він хотів би піти війною. Однак Нарожний зауважує, що залишається ймовірність передачі інженерних підрозділів або робочих для виробництва дронів.

Своєю чергою політолог Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», заявляє, що Північна Корея відмовилася направляти значні військові контингенти для участі у війні проти України.

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Попри те, що двічі Шойгу їздив у Корею протягом червня, Північна Корея, наскільки ми розуміємо, максимум що буде передавати — це кілька тисяч людей», — зазначив Денисенко

Денисенко зауважив, що на цю позицію Пхеньяна, ймовірно, вплинув Китай. Аналітик також підкреслив, що поки неясно, чи будуть ці північнокорейські військові задіяні на фронті чи в тилових операціях.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відкрито виправдав військову підтримку Росії, заявивши, що участь Північної Кореї у війні проти України є «абсолютно законною». Він назвав такі дії реалізацією суверенного права Пхеньяна на допомогу «братньому російському народу».

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