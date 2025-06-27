Путін назвав тему наступних переговорів у Стамбулі

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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На третьому раунді українсько-російських переговорів у Стамбулі Кремль пропонує обговорити так звані «меморандуми» — пропозиції щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни в Україні.

Про це повідомив російським пропагандистам на пресконференції президент держави-агресорки Володимир Путін.

За його словами, переговори можуть відбутися після завершення обмінів полоненими та повернення тіл загиблих.

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«Загалом ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час… Ми готові провести таку зустріч у Стамбулі», — сказав російський президент.

Путін наголосив, що керівники переговорних груп перебувають у постійному контакті і домовляються про час наступної зустріч.

«Що буде предметом [переговорів]? Предметом, як на мене, має бути обговорення меморандумів як з одного, так і з іншого боку», — запропонував господар Кремля.

При цьому Путін додав, що пропозиції Росії та України щодо мирного врегулювання — «це два абсолютно протилежні меморандуми».

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«Але переговори для того і проводяться, щоб шукати шляхи зближення. Ну, а те, що вони були прямо протилежними, мені здається, тут дивовижного теж нічого немає», — заявив президент держави-агресорки.

Як відомо, перший раунд переговорів у Стамбулі, який відбувся 16 травня 2025 року, не приніс суттєвого прогресу, окрім домовленості про великий обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Перед початком другого раунду переговорів, який відбувся 2 червня 2025 року, українська делегація передала росіянам документ із пропозиціями щодо мирного врегулювання. Росія зі свого боку до останнього приховувала свій так званий «меморандум», а передала його вже безпосередньо в день переговорів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкрив умови російського «меморандуму», який передбачає анексію Криму та Донбасу.

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