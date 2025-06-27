- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 5381
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин назвал тему следующих переговоров в Стамбуле
Руководители переговорных групп находятся в постоянном контакте и договариваются о времени следующей встречи.
На третьем раунде украинско-российских переговоров в Стамбуле Кремль предлагает обсудить так называемые «меморандумы» — предложения по мирному урегулированию развязанной РФ войны в Украине.
Об этом сообщил российским пропагандистам на пресс-конференции президент государства-агрессора Владимир Путин.
По его словам, переговоры могут состояться после завершения обменов пленными и возвращения тел погибших.
«В целом мы к этому готовы… Нужно согласовать место, время… Мы готовы провести такую встречу в Стамбуле», — сказал российский президент.
Путин подчеркнул, что руководители переговорных групп находятся в постоянном контакте и договариваются о времени следующей встречи.
«Что будет предметом [переговоров]? Предметом, как по мне, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», — предложил хозяин Кремля.
При этом Путин добавил, что предложения России и Украины по мирному урегулированию — «это два абсолютно противоположных меморандума».
«Но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет», — заявил президент государства-агрессора.
Как известно, первый раунд переговоров в Стамбуле, который состоялся 16 мая 2025 года, не принес существенного прогресса, кроме договоренности о большом обмене пленными в формате «1000 на 1000».
Перед началом второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня 2025 года, украинская делегация передала россиянам документ с предложениями по мирному урегулированию. Россия со своей стороны до последнего скрывала свой так называемый «меморандум», а передала его уже непосредственно в день переговоров.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл условия российского «меморандума», который предусматривает аннексию Крыма и Донбасса.