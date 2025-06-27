Путин назвал тему следующих переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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На третьем раунде украинско-российских переговоров в Стамбуле Кремль предлагает обсудить так называемые «меморандумы» — предложения по мирному урегулированию развязанной РФ войны в Украине.

Об этом сообщил российским пропагандистам на пресс-конференции президент государства-агрессора Владимир Путин.

По его словам, переговоры могут состояться после завершения обменов пленными и возвращения тел погибших.

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«В целом мы к этому готовы… Нужно согласовать место, время… Мы готовы провести такую встречу в Стамбуле», — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что руководители переговорных групп находятся в постоянном контакте и договариваются о времени следующей встречи.

«Что будет предметом [переговоров]? Предметом, как по мне, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», — предложил хозяин Кремля.

При этом Путин добавил, что предложения России и Украины по мирному урегулированию — «это два абсолютно противоположных меморандума».

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«Но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет», — заявил президент государства-агрессора.

Как известно, первый раунд переговоров в Стамбуле, который состоялся 16 мая 2025 года, не принес существенного прогресса, кроме договоренности о большом обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Перед началом второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня 2025 года, украинская делегация передала россиянам документ с предложениями по мирному урегулированию. Россия со своей стороны до последнего скрывала свой так называемый «меморандум», а передала его уже непосредственно в день переговоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл условия российского «меморандума», который предусматривает аннексию Крыма и Донбасса.

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