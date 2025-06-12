Трамп готовий повернутись до діалогу з Північною Кореєю – деталі

Кім Чен Ин та Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не виключає відновлення особистого контакту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт, передає Bloomberg.

"Президент, як і раніше, відкритий для листування з Кім Чен Ином, і він хотів би побачити прогрес, досягнутий на саміті в Сінгапурі", - заявила прессекретар.

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Коментарі прозвучали на тлі змін у політичному кліматі на Корейському півострові. Після інавгурації нового президента Південної Кореї Лі Чже Мена Сеул прибрали пропагандистські гучномовці біля кордону — крок, який розглядається як жест примирення.

У відповідь Північна Корея тимчасово припинила поширення незрозумілих звукових сигналів на прикордонних територіях, які турбували південнокорейських жителів.

Попри відкритість до діалогу з боку США, Пхеньян наразі не демонструє готовності до співпраці. Кім Чен Ин нещодавно заявив, що переговори з Вашингтоном у минулому лише підтвердили ворожість США. Своєю чергою Трамп неодноразово хвалився нібито “теплими особистими відносинами” з лідером Північної Кореї, зокрема під час своєї виборчої кампанії.

Однак сьогодні геополітична ситуація в регіоні суттєво змінилася. Пхеньян нарощує зв’язки з Москвою, а Кім Чен Ин поступово стає ключовим союзником російського президента Володимира Путіна — зокрема, в контексті війни проти України.

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Додаткову тривогу викликають повідомлення МАГАТЕ та аналітиків: КНДР, ймовірно, побудувала новий об’єкт зі збагачення урану на ядерному комплексі в Йонбені. Це може свідчити про розширення її спроможностей з виробництва ядерної зброї. Сам Кім раніше заявив, що розбудова ядерного арсеналу Північної Кореї триватиме “без обмежень” у відповідь на, як він вважає, загрози з боку США та їхніх союзників у регіоні.

Раніше диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив “найдорожчого друга” Володимира Путіна в тому, що він та його країна завжди будуть із Російською Федерацією.

Також нагадаємо, раніше Кім Чен Ин пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні. Мовляв, КНДР вітає зовнішню політику РФ з усіх ключових міжнародних питань, “включаючи українське питання”, і дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між країнами.