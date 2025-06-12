Трамп готов вернуться к диалогу с Северной Кореей – детали

Ким Чен Ин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не исключает возобновления личного контакта с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Об этом заявила представитель Белого дома Каролин Ливитт, передает Bloomberg.

"Президент по-прежнему открыт для переписки с Ким Чен Ином, и он хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре", - заявила пресс-секретарь.

Реклама

Комментарии прозвучали на фоне перемен в политическом климате на Корейском полуострове. После инаугурации нового президента Южной Кореи Ли Чже Мена Сеул убрали пропагандистские громкоговорители у границы – шаг, рассматриваемый как жест примирения.

В ответ Северная Корея временно прекратила распространение непонятных звуковых сигналов на приграничных территориях, беспокоивших южнокорейских жителей.

Несмотря на открытость диалога со стороны США, Пхеньян пока не демонстрирует готовности к сотрудничеству. Ким Чен Ын недавно заявил, что переговоры с Вашингтоном в прошлом только подтвердили враждебность США. В свою очередь Трамп неоднократно хвастался якобы "теплыми личными отношениями" с лидером Северной Кореи, в частности, во время своей избирательной кампании.

Однако сегодня геополитическая ситуация в регионе существенно изменилась. Пхеньян наращивает связи с Москвой, а Ким Чен Ын постепенно становится ключевым союзником российского президента Владимира Путина — в частности, в контексте войны против Украины.

Реклама

Дополнительную тревогу вызывают сообщения МАГАТЭ и аналитиков: КНДР, вероятно, построила новый объект по обогащению урана на ядерном комплексе в Йонбене. Это может свидетельствовать о расширении его возможностей по производству ядерного оружия. Сам Ким ранее заявил, что развитие ядерного арсенала Северной Кореи будет продолжаться "без ограничений" в ответ на, как он считает, угрозы со стороны США и их союзников в регионе.

Ранее диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заверил "дорогого друга" Владимира Путина в том, что он и его страна всегда будут с Российской Федерацией.

Также напомним, ранее Ким Чен Ын пообещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне. Мол, КНДР приветствует внешнюю политику РФ по всем ключевым международным вопросам, "включая украинский вопрос", и будет соблюдать статьи договора о стратегическом партнерстве между странами.