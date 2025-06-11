У Пентагоні розкрили стратегію Китаю щодо війни в Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті заявив, що Китай зацікавлений у «хорошому результаті» для Володимира Путіна та затягуванні війни в Україні. На думку Гегсета, це дозволить Пекіну зосередитися на власному впливі у світі. Ці заяви пролунали під час розмови з сенатором Мітчем Макконнеллом щодо підходу адміністрації Трампа до російсько-української війни.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на відеозапис слухань.

Росія — агресор, але мир — пріоритет США

На пряме запитання сенатора Макконнелла, хто є агресором у конфлікті, Гегсет однозначно відповів: «Росія — агресор». Проте, коли Макконнелл запитав, чия сторона має перемогти, міністр оборони підкреслив позицію адміністрації Трампа.

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«Як ми неодноразово заявляли, цей президент прагне миру в цьому конфлікті. Зрештою, мир відповідає нашим національним інтересам, і, на нашу думку, інтересам обох сторін, навіть якщо такий результат не буде бажаним для багатьох у цій залі та багатьох у нашій країні», — наголосив очільник Пентагону.

Китайська стратегія: успіх для Путіна та затягування конфлікту

Гегсет також звернув увагу на зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм, яке, за його словами, відбулося через політику попередньої адміністрації США.

«Немає сумнівів, що Китай волів би, аби Володимир Путін мав хороший результат», — заявив міністр.

Водночас він розкрив і більш цинічний інтерес Пекіну.

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«Але він [Китай — ред.] також волів би тривалий конфлікт, який триматиме нас та інші країни зайнятими та нездатними звертати увагу на зловмисний вплив Китаю в інших регіонах», — пояснив міністр оборони США Піт Гегсет.

Ця заява підкреслює, що, на думку адміністрації Трампа, Китай використовує війну в Україні для відволікання уваги Заходу від своїх власних геополітичних амбіцій. Слова Гегсета вказують на складний взаємозв’язок між конфліктом в Україні та глобальними стратегіями великих держав.

Нагадаємо, на тому ж слуханні Гегсет заявив, що підхід адміністрації Трампа до питання допомоги Україні принципово відрізняється від позиції попередніх американських урядів. Очільник Пентагону наголосив, що США вірять у мирні переговори та ключову роль особистості Трампа у примусі кремлівського диктатора до миру.