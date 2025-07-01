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Генштаб сообщил о новых потерях армии РФ — какие цифры
Российские солдаты быстро теряют живую силу и технику на фронте.
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 970 своих военных, а также десятки единиц техники.
Об этом 1 июля отчитывается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1020980 (+970) человек
танков — 10983 (+3)
боевых бронированных машин AFVs — 22928 (+6)
артиллерийских систем — 29754 (+36)
РСЗО — 1427
средства ПВО — 1190
самолетов — 420
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)
крылатые ракеты — 3436
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)
специальная техника — 3921
Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится отправить дополнительные войска в Россию — разведка Южной Кореи уже фиксирует подготовку. Их появление на фронте может повлиять на боевые действия летом.