Российский солдат / © Associated Press

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За прошедшие сутки Россия потеряла еще 970 своих военных, а также десятки единиц техники.

Об этом 1 июля отчитывается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1020980 (+970) человек

танков — 10983 (+3)

боевых бронированных машин AFVs — 22928 (+6)

артиллерийских систем — 29754 (+36)

РСЗО — 1427

средства ПВО — 1190

самолетов — 420

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)

крылатые ракеты — 3436

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)

специальная техника — 3921

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится отправить дополнительные войска в Россию — разведка Южной Кореи уже фиксирует подготовку. Их появление на фронте может повлиять на боевые действия летом.

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