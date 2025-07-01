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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб сообщил о новых потерях армии РФ — какие цифры

Российские солдаты быстро теряют живую силу и технику на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки Россия потеряла еще 970 своих военных, а также десятки единиц техники.

Об этом 1 июля отчитывается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1020980 (+970) человек

  • танков — 10983 (+3)

  • боевых бронированных машин AFVs — 22928 (+6)

  • артиллерийских систем — 29754 (+36)

  • РСЗО — 1427

  • средства ПВО — 1190

  • самолетов — 420

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)

  • крылатые ракеты — 3436

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)

  • специальная техника — 3921

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится отправить дополнительные войска в Россию — разведка Южной Кореи уже фиксирует подготовку. Их появление на фронте может повлиять на боевые действия летом.

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