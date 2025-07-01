Атака "Шахедов" на город: как спастись от взрывной волны

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

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С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины почти 29 тысяч дронов-камикадзе «Шахед», из которых более 2,7 тысячи — только в июне 2025 года. При таких массированных атаках опасность представляют не только обломки или завалы, но и взрывная волна, которая может серьезно травмировать даже без прямого поражения.

В Министерстве внутренних дел объяснили, что делать в таком случае.

Ударная волна — одна из самых опасных составляющих взрыва. Она распространяется с огромной скоростью, значительно превышающей скорость движения человека или автомобиля, поэтому убежать от него невозможно.

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Более того, даже если человек не находится в эпицентре взрыва, последствия могут быть тяжелыми: от повреждения внутренних органов до травм слуха, вызванных разрывом барабанных перепонок.

Что советует МВД при взрыве:

Ложитесь на землю лицом книзу, ногами в сторону взрыва

Прикройте голову руками, особенно затылок

Откройте рот и делайте короткие вдохи — это уменьшит риск поражения внутренних органов.

Если возможно, найдите углубление в земле или другое природное укрытие.

Эти простые, но критически важные действия могут спасти жизнь и минимизировать повреждения, если вы оказались в зоне потенциального взрыва.

В МВД отмечают: не паниковать, действовать быстро и четко, следуя рекомендациям. Также советуют заранее знать расположение ближайших укрытий и избегать скоплений людей во время воздушной тревоги.

Напомним, Россия постепенно повышает скорость ударных дронов «Герань-2», что значительно усложняет их перехват существующими украинскими беспилотниками. В ответ на новую тактику врага, эксперты отмечают необходимость разработки собственных малых зенитных ракетных комплексов, способных эффективно уничтожать вражеские БПЛА на средних и больших высотах.

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В частности, речь идет о необходимости массового производства недорогих ракет — ориентировочной стоимостью до 10 тысяч долларов за единицу. Для этого, по словам специалистов, Украине необходимо долгосрочное стратегическое планирование, государственная поддержка и стабильное финансирование.

Усовершенствование российских дронов и появление их высокоскоростных модификаций требуют многоуровневой системы противодействия, не ограничивающейся только дронами-перехватчиками.