Атака "Шахедів" на місто: як врятуватися від вибухової хвилі

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України майже 29 тисяч дронів-камікадзе «Шахед», з яких понад 2,7 тисячі — лише у червні 2025 року. Під час таких масованих атак небезпеку становлять не лише уламки чи завали, а й вибухова хвиля, яка може серйозно травмувати навіть без прямого ураження.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що робити в такому випадку.

Ударна хвиля — одна з найнебезпечніших складових вибуху. Вона поширюється з величезною швидкістю, яка значно перевищує швидкість руху людини чи автомобіля, тому втекти від неї неможливо.

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Ба більше, навіть якщо людина не перебуває в епіцентрі вибуху, наслідки можуть бути важкими: від пошкодження внутрішніх органів до травм слуху, спричинених розривом барабанних перетинок.

Що радить МВС у разі вибуху:

Лягайте на землю обличчям донизу, ногами у бік вибуху

Прикрийте голову руками, особливо потилицю

Відкрийте рот і робіть короткі вдихи — це зменшить ризик ураження внутрішніх органів

Якщо можливо, знайдіть заглиблення у землі або інше природне укриття

Ці прості, але критично важливі дії можуть врятувати життя та мінімізувати ушкодження, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху.

У МВС наголошують: не панікувати, діяти швидко і чітко, дотримуючись рекомендацій. Також радять заздалегідь знати розташування найближчих укриттів і уникати скупчень людей під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія поступово підвищує швидкість ударних дронів «Герань-2», що значно ускладнює їх перехоплення існуючими українськими безпілотниками. У відповідь на нову тактику ворога, експерти наголошують на необхідності розробки власних малих зенітних ракетних комплексів, здатних ефективно знищувати ворожі БпЛА на середніх та великих висотах.

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Зокрема, йдеться про потребу у масовому виробництві недорогих ракет — орієнтовною вартістю до 10 тисяч доларів за одиницю. Для цього, за словами фахівців, Україні потрібне довгострокове стратегічне планування, державна підтримка та стабільне фінансування.

Удосконалення російських дронів та поява їхніх високошвидкісних модифікацій вимагають багаторівневої системи протидії, яка не обмежуватиметься лише дронами-перехоплювачами.