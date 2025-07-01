У Японії ведмідь паралізував роботу аеропорту

В Японії ведмідь заблокував аеропорт / © Freepik

Реклама

В Японії ведмідь на кілька годин заблокував роботу важливого регіонального аеропорту, коли почав бігати злітно-посадковою смугою. У підсумку 10 рейсів довелося скасувати, а ще чотири — затримати.

Про курйозний випадок написало видання The Guardian.

Уперше ведмідь вибіг на злітну смугу приблизно о 7 ранку 26 червня, затримавши кілька рейсів. Опівдні тварина з’явилася знову, співробітники аеропорту прогнали її на машині. За кілька годин ведмідь з’явився знову.

Реклама

«З огляду на ситуацію, ми поки що не можемо приймати літаки, що прибувають. Друге закриття аеропорту скасувало 10 рейсів, тож ми в глухому куті», — заявив представник аеропорту Акіра Нагаї.

Мисливці розставили пастки, щоб зловити ведмедя, а поліцейські розташувалися біля аеропорту, щоб не дати йому втекти.

Нагадаємо, в Японії б’ють на сполох через напади ведмедів на людей, протистояти яким можуть небагато мисливців-пенсіонерів. Після понад сотні нападів, шість з яких закінчились вбивством, зростання популяції ведмедів стало реальною проблемою.

Учені стверджують, що зміна клімату впливає на джерела їжі і час сплячки ведмедів, тому тварини стали частіше заходити до міст.

Реклама