В Японии медведь парализовал работу аэропорта

В Японии медведь заблокировал аэропорт / © Freepik

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В Японии медведь на несколько часов заблокировал работу важного регионального аэропорта, когда начал бегать взлетно-посадочной полосой. В итоге 10 рейсов пришлось отменить, а еще четыре задержать.

О курьезном случае написало издание The Guardian.

Впервые медведь выбежал на взлетную полосу около 7 утра 26 июня, задержав несколько рейсов. В полдень животное появилось снова, сотрудники аэропорта прогнали его на машине. Через несколько часов медведь появился снова.

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«Учитывая ситуацию, мы пока не можем принимать прибывающие самолеты. Второе закрытие аэропорта отменило 10 рейсов, поэтому мы в тупике», — заявил представитель аэропорта Акира Нагаи.

Охотники расставили ловушки, чтобы поймать медведя, а полицейские расположились возле аэропорта, чтобы не дать ему скрыться.

Напомним, в Японии бьют тревогу из-за нападений медведей на людей, противостоять которым могут немного охотников-пенсионеров. После более чем сотни нападений, шесть из которых закончились убийством, рост популяции медведей стал реальной проблемой.

Ученые утверждают, что изменение климата влияет на источники пищи и время спячки медведей, поэтому животные стали чаще заходить в города.

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