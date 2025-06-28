Более 500 видов птиц могут исчезнуть: ученые бьют тревогу

Птицы / © Unsplash

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Уникальные, разноцветные, важные для экосистем — сотни птичьих видов находятся на грани исчезновения. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, предупреждает: более 500 видов птиц могут исчезнуть в ближайшие 100 лет, если не будут приняты срочные меры.

Об этом пишет Daily.Mail.

Главными угрозами называют изменение климата и потерю среды обитания. Исследование, охватившее около 10 тысяч видов птиц, основывается на данных Красного списка МСОП — наиболее авторитетного источника информации о статусе исчезающих видов.

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Даже если полностью остановить влияние человека, около 250 видов все равно могут умереть.

«Мы сталкиваемся с кризисом вымирания птиц, беспрецедентным в настоящее время», — отмечает Керри Стюарт, ведущий автор исследования из Университета Рединга.

По ее словам, многие виды уже настолько уязвимы, что для их спасения нужны специальные программы — от искусственного разведения до восстановления природных сред.

Исследование также показало, что наиболее под угрозой — птицы с большим телом или широкими крыльями. Они особенно уязвимы к охоте, потере среды обитания и изменениям климата.

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В списке видов, которым грозит исчезновение, оказались и птицы, знакомые жителям Великобритании. Среди них — Балеарский буревестник (менее 6000 особей), большая дроха — самая тяжелая летающая птица, которая когда-то была национальным символом, а также атлантический тупик, которого часто можно увидеть у побережья в сезон размножения.

Кроме того, в список попали и редкие гости Британии — товарищеская чайка, желтогрудая овсянка, а также экзотические виды из других регионов: итомбвийская сова (Центральная Африка), императорский дятел (Мексика), солнечная птичка (Мадагаскар).

По словам профессора Мануэлы Гонсалес-Суарес, только прекращения угроз недостаточно. Необходимо создать специализированные программы спасения, по крайней мере, для 250-350 видов. При этом сосредоточение внимания лишь на 100 уникальных видах позволит сохранить до 68% морфологического разнообразия птиц — форм, размеров, экологических функций.

Исследователи отмечают: больше птиц спасет остановка разрушения сред обитания. А вот сохранение самых уникальных видов требует борьбы с охотой и программ восстановления сред.

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Это не только прогнозы. Уже сегодня заметно, как исчезают даже знакомые и распространенные виды. Например, скворцы в Великобритании потеряли 85% численности с 1979 года, а наблюдается значительный рост популяции овцеводов (+1160%).

Ученые призывают к немедленным действиям, ведь именно птицы важны индикаторы состояния природы. Их потеря чревата не только отдельными видами, но и стабильностью всей экосистемы.

Напомним, международная группа исследователей, изучая 69 видов птиц в разных частях Западных Гат в Индии, смогла раскрыть причину активного пения пернатых именно в утренние часы.