Иран закрыл доступ к своим ядерным объектам для МАГАТЭ

Иран закрыл доступ к ядерным объектам

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Власти Ирана отказали в доступе к ядерным объектам страны генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и запретили агентству вести на них видеонаблюдение.

О таком решении объявил в субботу, 28 июня, вице-спикер иранского парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, сообщает агентство Mehr.

По словам политика, решение связано с тем, что правительство Израиля получило подробные сведения о состоянии иранской ядерной инфраструктуры.

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Рафаэлю Гросси также запретили присутствовать на похоронах высокопоставленных чиновников и ученых-ядерщиков, погибших в результате недавних израильских ударов.

Хаджи Бабаи охарактеризовал недавнюю «12-дневную войну» как продолжение «47-летней вражды США против иранского народа». Он отметил, что противостояние не ограничивается ядерной программой или ракетными ударами, а «направлено против самой иранской нации».

«США боятся 90-миллионного народа с семитысячелетней историей, который не позволит Америке доминировать в регионе», — заявил парламентарий, добавив, что в случае дальнейшего давления Тегеран даст «мощный ответ».

Что известно о ядерной программе Ирана

Иран ранее разрешил МАГАТЭ доступ и инспектирование своих атомных станций и использование сложных устройств наблюдения, что было важным обязательством в рамках ядерной сделки, которую Тегеран подписал с Францией, Россией, Великобританией, США, Германией и Европейским Союзом в 2015 году, чтобы держать свою ядерную программу под контролем.

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Первая администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из этого соглашения в 2018 году.

В 2019 году Тегеран возобновил ядерные разработки, а с 2021-го перестал соблюдать ряд обязательств перед МАГАТЭ, ограничив доступ инспекторов и начав обогащение урана до уровней, приближающихся к оружейным.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против ядерных объектов Ирана, заявив о достижении Тегераном критической стадии в создании ядерной бомбы.

22 июня к действиям Израиля присоединились США, нанеся авиаудары по трем ключевым объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что операция нанесла значительный ущерб иранской ядерной программе.

Вскоре после ударов президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Ираном и Израилем, что подтвердили обе стороны.

Однако иранские власти начали заявлять, что ущерб от ударов США якобы был минимальным, а верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи вообще заявил о «победе» Ирана над Вашингтоном и Тель-Авивом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность повторной бомбардировки иранских ядерных объектов, если посчитает это необходимым.

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