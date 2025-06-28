Ошибки водителей летом: что может сломать вашу машину

Автомобиль / © Freepik

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Летние поездки за город — любимый ритуал многих украинцев. Однако даже короткая дорога по грунтовкам может оказаться непростым испытанием для вашего автомобиля. Эксперты по автосервису напоминают: во избежание лишних проблем и дорогостоящего ремонта достаточно знать несколько важных правил.

Об этом пишет «UAMotors».

Игнорирование состояния радиатора. В жаркий период система охлаждения работает с повышенной нагрузкой. Радиатор забивается пылью и насекомыми, особенно после загородных поездок, что чревато перегревом. Очищайте мягкой щеткой или водой под слабым давлением, проверяйте уровень охлаждающей жидкости и внимательно следите за температурой двигателя.

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Ухоженное стекло и мелкие детали. Грязное лобовое стекло — серьезная угроза безопасности. Летом оно быстро покрывается следами от насекомых, мешающих осмотру. Выбирайте качественную летнюю омывающую жидкость. Также фиксируйте все вещи в салоне: даже маленький предмет может стать небезопасным при резком торможении.

Игнорирование посторонних звуков и вибраций. Любой стук или скрежет — сигнал для срочной проверки авто. Часто проблема — в ослабленной защите картера или в элементах подвески. Если что-нибудь отпадет на бездорожье — возможны серьезные поломки двигателя или ходовой части.

Чрезмерное доверие к возможностям авто. Не все кроссоверы имеют полный повод или высокий клиренс. Переоценка возможностей авто на размытых дорогах может привести к замятию или поломке. Если есть сомнения, лучше осмотреть участок пешком. Также регулярно проверяйте давление в шинах.

Движение накатом по неровностям. Движение на нейтральной передаче по ямам и кочкам вредит подвеске. Лучше ехать на пониженной передаче с малой скоростью — это поможет амортизаторам лучше «отрабатывать» удары. Вариатор или роботизированная КПП особенно чувствительны к перегреву.

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Слепое доверие к навигатору. GPS не учитывает реальное состояние дороги. Если маршрут проходит по сельской местности — проверьте его предварительно в спутниковом режиме или уточните у местных жителей. Это убережет вас от неприятных приключений.

Напомним, большинство водителей привыкли регулярно мыть автомобили зимой, понимая вред соли и дорожных реагентов. Но летом машина тоже постоянно подвергается агрессивному влиянию — просто эти факторы менее заметны. Пыль, ультрафиолет, птичий помет, смолы деревьев и остатки насекомых — все это медленно, но уверенно разрушает лакокрасочное покрытие и снижает технический ресурс автомобиля.