Помилки водіїв влітку: що може зламати вашу машину

Автомобіль / © Freepik

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Літні поїздки за місто — улюблений ритуал багатьох українців. Однак навіть коротка дорога по ґрунтовках може виявитися непростим випробуванням для вашого авто. Експерти з автосервісу нагадують: щоб уникнути зайвих проблем і дорогого ремонту, достатньо знати кілька важливих правил.

Про це пише «UAMotors».

Ігнорування стану радіатора. У спекотний період система охолодження працює з підвищеним навантаженням. Радіатор забивається пилом і комахами, особливо після заміських поїздок, що загрожує перегрівом. Очищайте його м’якою щіткою або водою під слабким тиском, перевіряйте рівень охолоджуючої рідини та уважно стежте за температурою двигуна.

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Недоглянуте скло і дрібні деталі. Брудне лобове скло — серйозна загроза безпеці. Влітку воно швидко покривається слідами від комах, які заважають огляду. Обирайте якісну літню омиваючу рідину. Також фіксуйте всі речі в салоні: навіть невеликий предмет може стати небезпечним при різкому гальмуванні.

Ігнорування сторонніх звуків і вібрацій. Будь-який стукіт або скрегіт — сигнал для термінової перевірки авто. Часто проблема — в ослабленому захисті картера чи елементах підвіски. Якщо щось відпаде на бездоріжжі — можливі серйозні поломки двигуна або ходової частини.

Надмірна довіра до можливостей авто. Не всі кросовери мають повний привід або високий кліренс. Переоцінка можливостей авто на розмитих дорогах може призвести до застрягання або поломки. Якщо є сумніви — краще оглянути ділянку пішки. Також регулярно перевіряйте тиск у шинах.

Рух накатом по нерівностях. Рух на нейтральній передачі по ямах і купинах шкодить підвісці. Краще їхати на зниженій передачі з малою швидкістю — це допоможе амортизаторам краще «відпрацьовувати» удари. Варіатор чи роботизована КПП особливо чутливі до перегріву.

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Сліпа довіра до навігатора. GPS не враховує реальний стан дороги. Якщо маршрут проходить сільською місцевістю — перевірте його заздалегідь у супутниковому режимі або уточніть у місцевих мешканців. Це вбереже вас від неприємних пригод.

Нагадаємо, більшість водіїв звикли регулярно мити автомобілі взимку, розуміючи шкоду від солі та дорожніх реагентів. Але влітку машина теж постійно піддається агресивному впливу — просто ці фактори менш помітні. Пил, ультрафіолет, пташиний послід, смоли дерев і залишки комах — усе це повільно, але впевнено руйнує лакофарбове покриття та знижує технічний ресурс автомобіля.