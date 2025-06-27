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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Як зекономити пальне влітку: експерт назвав ефективне рішення

Літо, кондиціонер і витрати на бензин — знайома проблема. Вирішення ближче, ніж здається.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Unsplash

Літня спека, увімкнений кондиціонер і стрімке зростання цін на пальне — класична реальність українських водіїв. У таких умовах зекономити здається неможливим. Але фахівці нагадують: інструмент для економії вже є у вашому авто — це круїз-контроль. Його ефективність базується на фізиці та точному розподілі навантаження двигуна.

Про це пише «Автопілот».

Одна з головних проблем — людський фактор. Навіть досвідчений водій не здатен підтримувати постійну швидкість: кожне коливання педалі газу — це перевитрата пального. Електроніка ж діє стабільно, подаючи паливо рівномірно та мінімізуючи різкі прискорення — головних «пожирачів» бензину. Саме тому круїз-контроль, зокрема адаптивний, дозволяє економити до 10–15% пального.

Попри поширену думку, цей інструмент ефективний не лише на ідеальних автомагістралях. Сучасні системи чудово працюють і на трасах з помірним рельєфом, де м’яко регулюють тягу під час підйомів і спусків. Для максимальної економії слід обирати стабільну швидкість — оптимальною вважається 85–100 км/год.

Крім того, радять не перевантажувати авто, стежити за тиском у шинах і уникати різких маневрів. Якщо ваш автомобіль обладнаний адаптивним круїз-контролем (ACC), ви отримуєте ще й підвищену безпеку завдяки автоматичному утриманню дистанції.

Отже, круїз-контроль — не просто опція для комфорту. Це реальний спосіб скоротити витрати на пальне, що особливо актуально в період підвищених цін і літніх навантажень. Експерти радять: наступного разу на трасі довіртесь електроніці — й заощаджені гривні вас приємно здивують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зупинки на світлофорах, залізничних переїздах або перед супермаркетом — звична частина міської їзди. Але якщо пауза затягується, тримаючи двигун на холостому ходу, водії не лише витрачають пальне, а й скорочують ресурс авто.

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