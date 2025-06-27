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Чотири хитрі ідеї, як повторно використати садовий шланг
Якщо у вас є старий потрісканий садовий шланг, не поспішайте його викидати. Його ще можна повторно використати.
Ми пропонуємо вам чотири способи повторного використання старого садового шланга.
Стабілізація молодих дерев
Якщо ви вирішили посадити навесні в своєму саду кілька молодих дерев, можна використовувати шматки старого садового шланга, щоб прикріпити їх до стовпчиків для захисту від вітру. Старі насадки від шлангів підійдуть не гірше спеціально куплених в магазині трубок. Просто виріжте збоку щілину, оберніть шланг навколо стовбура і кілка. Завдяки гнучкості шланга дереву нічого не буде заважати рости.
Захист гострих предметів
Якщо у вас є ковзани, то перед тим, як покласти їх на зберігання на літній період, можна взяти старий шланг, розрізати його і створити недорогий захист для лез. Так можна також зберігати різноманітні диски, пилки, ножі — тобто всі ті предмети, які мають гострі краї.
Ущільнення гаражних воріт
Старий шланг можна використати як ущільнювач для гаража. Дехто навіть замінює ним ущільнювачі у вантажівках. Але такий спосіб можливий лише в разі, якщо шланг не надто щільний і жорсткий.
Імпровізована система поливання
Якщо в старому садовому шлангу з'явилася дірочка, не варто засмучуватися і викидати річ. Якщо зробити ще кілька отворів, то шлаг перетвориться на ефективну систему поливання. Для того, щоб зробити дірочки в гумі найкраще використовувати маленьке свердло. Покладіть шланг біля основи рослин, а потім включіть воду. Робити таку процедуру поливання слід кілька разів на тиждень не більше 30 хвилин. Так ваші рослини будуть глибоко зволожені навіть у найсухішу погоду.
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