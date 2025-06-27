Як повторно використати садовий шланг? / © Pexels

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Ми пропонуємо вам чотири способи повторного використання старого садового шланга.

Стабілізація молодих дерев

Якщо ви вирішили посадити навесні в своєму саду кілька молодих дерев, можна використовувати шматки старого садового шланга, щоб прикріпити їх до стовпчиків для захисту від вітру. Старі насадки від шлангів підійдуть не гірше спеціально куплених в магазині трубок. Просто виріжте збоку щілину, оберніть шланг навколо стовбура і кілка. Завдяки гнучкості шланга дереву нічого не буде заважати рости.

Захист гострих предметів

Якщо у вас є ковзани, то перед тим, як покласти їх на зберігання на літній період, можна взяти старий шланг, розрізати його і створити недорогий захист для лез. Так можна також зберігати різноманітні диски, пилки, ножі — тобто всі ті предмети, які мають гострі краї.

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Ущільнення гаражних воріт

Старий шланг можна використати як ущільнювач для гаража. Дехто навіть замінює ним ущільнювачі у вантажівках. Але такий спосіб можливий лише в разі, якщо шланг не надто щільний і жорсткий.

Імпровізована система поливання

Якщо в старому садовому шлангу з'явилася дірочка, не варто засмучуватися і викидати річ. Якщо зробити ще кілька отворів, то шлаг перетвориться на ефективну систему поливання. Для того, щоб зробити дірочки в гумі найкраще використовувати маленьке свердло. Покладіть шланг біля основи рослин, а потім включіть воду. Робити таку процедуру поливання слід кілька разів на тиждень не більше 30 хвилин. Так ваші рослини будуть глибоко зволожені навіть у найсухішу погоду.

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