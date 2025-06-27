Мерц пояснив небезпеку спілкування з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає недоцільним спілкування з російським президентом Володимиром Путіним, оскільки результатом цих розмов ніколи не було стримування агресії РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, відповідаючи на запитання, чи буде він продовжувати традицію свого попередника Олафа Шольца — час від часу телефонувати господареві Кремля.

«Після останньої телефонної розмови з моїм попередником відбулися бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго», — відповів Мерц.

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Німецький канцлер також нагадав, що нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви також супроводжувався сильними бомбардуваннями з боку Росії.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року колишній німецький канцлер Олаф Шольц зателефонував Володимиру Путіну, щоб, як він пояснив, закликати господаря Кремля припинити війну.

Водночас оглядачі зазначили, що цей дзвінок міг бути політичним кроком Шольца перед достроковими виборами в Німеччині, коли тема війни Росії проти України, ескалації та переговорів уже вийшла на перший план.

Нагадаємо, 6 травня Фрідріх Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини. Його кандидатура була підтримана Бундестагом під час другого туру голосування.

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