На Вінниччині заброньованого чоловіка двічі побили у ТЦК: триває розслідування, - ЗМІ

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За словами чоловіка, інцидент стався 20 червня, коли його зупинили в Калинівці та доставили до одного з приміщень центру комплектування нібито для перевірки документів.

Згідно з його заявою, під час перебування в ТЦК його двічі побили працівники установи, серед яких постраждалий упізнав одного з керівників Територіального центру комплектування. Після інциденту він звернувся до лікарні, де медики зафіксували численні тілесні ушкодження, зокрема закритий перелом ребра та забій грудної клітки.

У коментарі журналістам представники ТЦК заперечили факт побиття, зазначивши, що чоловіка перевірили та відпустили, оскільки він має право на відстрочку як заброньований працівник.

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У поліції повідомили, що заява потерпілого зареєстрована, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження, яке спричинило короткочасне порушення здоров’я або незначну втрату працездатності). Триває досудове розслідування.

Повний матеріал — на сайті 20 хвилин Вінниця.