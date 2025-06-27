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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мерц объяснил опасность общения с Путиным

Канцлер Германии не собирается продолжать традицию своего предшественника.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нецелесообразным общение с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку результатом этих разговоров никогда не было сдерживание агрессии РФ.

Об этом он сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать традицию своего предшественника Олафа Шольца время от времени звонить хозяину Кремля.

«После последнего телефонного разговора с моим предшественником произошли бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго», — ответил Мерц.

Немецкий канцлер также напомнил, что недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву также сопровождался сильными бомбардировками со стороны России.

Напомним, в конце ноября 2024 года бывший немецкий канцлер Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы, как он объяснил, призвать хозяина Кремля прекратить войну.

В то же время обозреватели отметили, что этот звонок мог быть политическим шагом Шольца перед досрочными выборами в Германии, когда тема войны России против Украины, эскалации и переговоров уже вышла на первый план.

Напомним, 6 мая Фридрих Мерц официально стал новым канцлером Германии. Его кандидатура была поддержана Бундестагом во время второго тура голосования.

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