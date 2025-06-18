Хто може зупинити війну в Україні: Мерц зробив заяву

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинити російську агресію проти України можливо лише через сильний економічний тиск, який здатні забезпечити тільки дві країни — США та Китай. Водночас він підкреслив, що Пекін навряд чи вдасться до таких дій, тому основна відповідальність покладається на Вашингтон.

Про це Мерц сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За його словами, саме санкційна політика є найефективнішим інструментом для впливу на Росію.

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«Лише дві країни у світі мають реальні можливості здійснити такий тиск. Одна з них — Китайська Народна Республіка, інша — Сполучені Штати Америки. Китай цього не зробить. Тому залишаються США, які повинні це зробити», — наголосив канцлер.

Мерц також додав, що Німеччина готова підтримати та підбадьорити американського президента Дональда Трампа в посиленні тиску на Кремль.

Раніше він неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії та нарощування військової й фінансової підтримки України. На його думку, тільки скоординовані дії західних партнерів можуть зламати агресивні плани Путіна.

Нагадаємо, після саміту G7 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки оголосять прро нові санкції проти Росії.

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Він наголосив, що Захід має зробити все можливе для якнайшвидшого закінчення війни в Україні. «М’яч зараз на боці Москви», — зазначив Мерц.

Під час візиту до Вашингтона 5 травня він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де закликав американську адміністрацію посилити економічний тиск на Росію в тісній координації з європейськими союзниками.

«Ми з президентом згодні в тому, що ця війна — трагедія. Я чітко дав зрозуміти, що саме він зараз має унікальну можливість вплинути на Кремль. Далі ми ще обговоримо, як США та Європа можуть діяти спільно», — заявив канцлер.

Водночас Мерц, не вступаючи у пряму полеміку з Трампом, чітко окреслив, що не поділяє деякі підходи президента США щодо врегулювання конфлікту.

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