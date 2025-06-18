В Індонезії сталося сильне виверження вулкана: які наслідки

Вулкан в Індонезії

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На сході Індонезії сталося виверження вулкана, що здійняло у небо величезну хмару попелу. Десятки рейсів до та з курортного острова Балі були скасовані.

Про це повідомляє Аljazeera.

Як повідомило Геологічне агентство Індонезії, вулкан Левотобі Лакі-Лакі в провінції Східна Нуса-Тенгара вивергся пізно ввечері у вівторок, 17 червня, викинувши в небо 11-кілометровий стовп попелу. Про жертв наразі не повідомляється. Однак місцева влада евакуювала мешканців кількох сіл поблизу вулкана як запобіжний захід.

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Національне агентство з протидії стихійним лихам Індонезії (BNPB) повідомило, що в середу вранці все ще фіксувалися поштовхи та виверження.

“Мешканцям і туристам слід уникати діяльності в межах 7 км від кратера вулкана”, — попередило Геологічне агентство.

Внаслідок виверження було скасовано щонайменше 32 рейси до та з Балі. Також було скасовано кілька внутрішніх рейсів.

Раніше Європейська космічна агенція (ESA) опублікувала унікальні супутникові знімки вулкана Етна, зроблені апаратом Sentinel-2C.

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На них зафіксовано потужне виверження, що сталося 2 червня 2025 року. Етна, найвищий активний вулкан Європи, розташований на острові Сицилія, зазвичай проявляє активність кілька разів на рік, але це виверження виділилося особливою силою.