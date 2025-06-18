Астрологиня передбачила "кращі часи для України": коли вони настануть

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Астрологиня Марина Романова зробила передбачення про кращі часи. Вона вважає, що друга половина червня буде сприятливішою для України, проте жителям великих міст треба бути обережними.

Про це вона сказала на ютуб-каналі «Астрофеномен».

Марина Романова зазначила, що 20 червня може з’явитися інформація про більшу підтримку для України. Вона вважає, що наступні три місяці «будуть найсприятливішими для того, щоб ми досягли своєї мети».

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«Вищі сили, астрологічні показники — Сатурн, який підтримує Україну, тут включається аспект щастя, який допомагатиме Україні протягом кількох місяців. Перша така подія станеться на межі червня і липня. Ми маємо дуже великі сподівання, що будуть здійснені серйозні кроки для наближення до своєї мети. Наші військові отримуватимуть нове спорядження, нові види озброєння. Проте є небезпека для великих міст України. Це Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Напруження ситуації буде від 16 до 21 червня», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.