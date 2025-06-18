В Индонезии произошло сильное извержение вулкана: какие последствия

Вулкан в Индонезии

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На востоке Индонезии произошло извержение вулкана, поднявшее в небо огромное облако пепла. Десятки рейсов в и с курортного острова Бали были отменены.

Об этом сообщает Аljazeera.

Как сообщило Геологическое агентство Индонезии, вулкан Левотоби Лаки-Лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара извергся поздно вечером во вторник, 17 июня, выбросив в небо 11-километровый столб пепла. мера пресечения.

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Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) сообщило, что в среду утром все еще фиксировались толчки и извержения.

"Жителям и туристам следует избегать деятельности в пределах 7 км от кратера вулкана", - предупредило Геологическое агентство.

В результате извержения было отменено по меньшей мере 32 рейса в и из Бали. Также были отменены несколько внутренних рейсов.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальные спутниковые снимки вулкана Этна, сделанные аппаратом Sentinel-2C.

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На них зафиксировано мощное извержение, произошедшее 2 июня 2025 года. Этна, самый активный вулкан Европы, расположенный на острове Сицилия, обычно проявляет активность несколько раз в год, но это извержение выделилось особой силой.