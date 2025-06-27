Розмінування в Україні: виробники розповіли про унікальну техніку

Техніка для розмінування / © ТСН

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На Львівщині відбулася масштабна виставка техніки для гуманітарного розмінування. Дві сотні виробників, саперів та експертів з усієї України та з-за кордону з’їхалися на неї.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

На Львівщині весь майданчик для випробовувань всипаний муляжами мін. Машини на друзки перемелюють чагарники, високу траву, розбивають ґрунт — трощать на своєму шляху все, щоб дістатися до мін і знешкодити їх.

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«Це спеціальний полігон для тестування техніки для розмінування. За словами організаторів сьогоднішніх випробувань, вони — одні з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення», — каже кореспондентка ТСН.

Десятки виробників презентують тут свої винаходи — від ручних міношукачів до потужних машин. Найбільші розробили хорвати ще на початку 2000-х, коли після війни з Сербією почали розміновувати свої землі. І роблять це досі. Машину постійно модернізовували. Зараз Україні повністю передали технічну документацію. На рахунку гігантів уже понад половину механічно розмінованих українських полів.

«Поля забруднені великокаліберними вибуховими предметами, протитанковими мінами тощо. Тому наша МВ-10, вона спокійно, скажімо, лускає, як насіння, ці протитанкові міни, може через свою потужність робити дуже велику територію розчищену протягом дня — це до 4000 квадратних метрів за годину. Вона керується пультом дистанційного керування», — каже представник компанії Северин Лубківський.

Гуманітарне розмінування — головна тема цих випробовувань, адже сьогодні в Мінекономіки говорять про 60 тисяч гектарів забруднених полів. Після остаточних обстежень, припускають, ця цифра виявиться значно більшою. Руками саперів знешкодити міни, якими рясно всіяні фермерські лани на сході та півдні Україні, нереально. Уся надія — на техніку.

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«Стартували ми 2023 року, у нас було кілька одиниць машин таких в Україні. І це були переважно вживані, які нам були подаровані країнами-партнерами. Зараз в Україні понад 100 машин механізованого розмінування, які щоденно працюють у полях. У нас є дуже короткий, швидкий зворотний зв’язок від користувача цієї машини, і ми можемо її постійно вдосконалювати», — каже заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Випробовування на полігоні тривають кілька днів. Результати — тішать.

«Технології значно перевищили навіть наші сподівання за останні три роки, особливо навіть протягом 2025 року. За перше півріччя тільки заходи гуманітарного розмінування зросли більш ніж на 50%», — каже начальник управління протимінної діяльності Міноборони Олег Шуварський.

Тут перевіряють у дії ще одну розробку — машину-евакуатор — та проводять екологічну експертизу: якщо вибух забруднив ґрунт, то аграрії тут зможуть вирощувати хіба що ріпак. Якщо ж усе чисто — то пшеницю.

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