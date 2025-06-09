В Україні розповіли про унікальні розробки військової техніки: відео

Техніка для розмінування / © ТСН

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На Львівщині відкрили найбільший в Європі полігон, де випробовуватимуть різні засоби розмінування — від важкої техніки до дронів. Адже для розмінування сотні тисяч гектарів української землі, що нашпигована ворожими мінами, потрібні не лише люди, а й технології.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик побувала на полігоні.

Дрони, інженерні модулі, бронетехніка, щоб представити свої розробки, на відкриття полігону з’їхалися представники майже сотні компаній. Технології розмінування випробовуватимуть саме тут.

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«Тут будуть проходити практичні навчання. Якщо теоретичні завдання можна проводити в різних містах України, то що стосується практичного виконання завдань, вони можуть використовувати цей полігон. Це що стосується і гуманітарного і бойового розмінування», — каже начальник управління протимінної діяльності Олег Шуварський.

Полігон на Львівщині / © ТСН

Тут також представили наземний протимінний роботизований комплекс.

«Вона бере вагу на себе до 300 кілограм. Можна перевозити БК, можна евакуацію медичну робити, мінні поля проїжджати. Також робимо систему для самоскиду, що вона може приїхати сама скинула БК і сама поїхала», — каже директор компанії-розробника Назар Приймак.

Керування просте — пульт у руках, і техніка вже в дорозі. Машина легко долає перешкоди.

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Інша розробка — обстежує ґрунт дистанційно. Вона вже готова до масового виробництва.

«Це унікальна розробка її дистанційне керування більше кілометра. Коли ми маємо там сотні тисяч гектарів полів, які потрібно швидко, якісно обстежити на вибухонебезпечні предмети, якраз ця машина дає можливість це зробити», — каже заступник директора компанії-розробника Володимир Бешлей.

Ще один напрямок розмінування — дрони. З тепловізорами та багатоспектральними камерами. Це виглядає як фантастика, але такі пташки дійсно бачать закопані глибоко в землю міни.

За даними фахівців, через напад росіян наразі потенційно небезпечна, себто замінована територія України, перевищує площею таку країну як Греція.

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«139 тисяч квадратних кілометрів є територія, яка ймовірно забруднена вибухонебезпечними предметами. З них 14 тисяч це акваторії. На сьогоднішній день на 31 тисяча квадратних кілометрів вже зараз оператори протимінної діяльності здійснюють заходи гуманітарного розмінування. Це дуже великі виклики для України», — каже начальник управління протимінної діяльності Олег Шуварський.

Розміновувати поля вручну наші вибухотехніки фізично не встигають. Саме тому потрібні нові технології. Новий полігон працюватиме і як тренувальний майданчик, і як центр випробувань. Тут готуватимуть саперів, тестуватимуть техніку і впроваджуватимуть усі новації, які можуть рятувати життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 9 червня. ЗСУ ліквідували завод в РФ! Евакуація з Донеччини