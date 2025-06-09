Фіналіст Ліги чемпіонів призначив нового головного тренера

Крістіан Ківу / © "Інтер" Мілан

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Міланський "Інтер" оголосив про призначення Крістіана Ківу на посаду головного тренера команди.

Контракт із 44-річним румунським фахівцем підписано на два сезони, повідомляється на офіційному сайті "нерадзуррі".

На посаді керманича міланського клубу Ківу замінив Сімоне Індзагі, який раніше очолив саудівський "Аль-Хіляль".

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Крістіан виступав за "Інтер" від 2007 до 2014 року. На старті тренерської кар'єри він працював з різними юнацькими командами "нерадзуррі", а від лютого 2025 року очолював "Парму", з якою завершив сезон Серії A на 16-й позиції.

У сезоні, що завершився, "Інтер" посів друге місце у чемпіонаті Італії, відставши від "Наполі" на одне очко у боротьбі за "скудетто".

Також "Інтер" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де розгромно програв ПСЖ (0:5).