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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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288
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Фіналіст Ліги чемпіонів призначив нового головного тренера

Крістіан Ківу очолив міланський "Інтер".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Крістіан Ківу

Крістіан Ківу / © "Інтер" Мілан

Міланський "Інтер" оголосив про призначення Крістіана Ківу на посаду головного тренера команди.

Контракт із 44-річним румунським фахівцем підписано на два сезони, повідомляється на офіційному сайті "нерадзуррі".

На посаді керманича міланського клубу Ківу замінив Сімоне Індзагі, який раніше очолив саудівський "Аль-Хіляль".

Крістіан виступав за "Інтер" від 2007 до 2014 року. На старті тренерської кар'єри він працював з різними юнацькими командами "нерадзуррі", а від лютого 2025 року очолював "Парму", з якою завершив сезон Серії A на 16-й позиції.

У сезоні, що завершився, "Інтер" посів друге місце у чемпіонаті Італії, відставши від "Наполі" на одне очко у боротьбі за "скудетто".

Також "Інтер" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де розгромно програв ПСЖ (0:5).

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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