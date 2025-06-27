Разминирование в Украине: производители рассказали об уникальной технике

Техника для разминирования / © ТСН

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На Львовщине состоялась масштабная выставка техники для гуманитарного разминирования. Две сотни производителей, саперов и экспертов со всей Украины и из-за рубежа съехались на нее.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

На Львовщине вся площадка для испытаний усыпана муляжами мин. Машины в щепки перемалывают кустарники, высокую траву, разбивают почву — крушат на своем пути все, чтобы добраться до мин и обезвредить их.

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«Это специальный полигон для тестирования техники для разминирования. По словам организаторов сегодняшних испытаний, они одни из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения», — говорит корреспондентка ТСН.

Десятки производителей представляют здесь свои изобретения. От ручных миноискателей до мощных машин. самые большие разработали хорваты еще в начале 2000-х, когда после войны с Сербией начали разминировать свои земли. и делают это до сих пор. машину постоянно модернизировали. сейчас Украине полностью передали техническую документацию. на счету гигантов уже более половины механически разминированных украинских полей.

«Поля загрязнены крупнокалиберными взрывчатыми предметами, противотанковыми минами и т.д. Поэтому наша МВ-10, она спокойно, скажем, лузгает, как семечки, эти противотанковые мины, может из-за своей мощности делать очень большую территорию расчищенную в течение дня — это до 4000 квадратных метров в час. Она управляется пультом дистанционного управления», — говорит представитель компании Северин Лубкивский.

Гуманитарное разминирование — главная тема этих испытаний. Ведь сегодня в Минэкономики говорят о 60 тысячах гектаров загрязненных полей. После окончательных обследований, предполагают, эта цифра окажется значительно больше. Руками саперов обезвредить мины, которыми обильно усеяны фермерские поля на востоке и юге Украины — нереально. Вся надежда — на технику.

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«Стартовали мы в 2023 году, у нас были несколько единиц машин таких в Украине. И это были преимущественно подержанные, которые нам были подарены странами-партнерами. Сейчас в Украине более 100 машин механизированного разминирования, которые ежедневно работают в полях. У нас есть очень короткая, быстрая обратная связь от пользователя этой машины и мы можем ее постоянно совершенствовать», — говорит заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Испытания на полигоне продолжаются несколько дней. Результаты — радуют.

«Технологии значительно превысили даже наши ожидания за последние три года, особенно даже в течение 2025 года, за первое полугодие только мероприятия гуманитарного разминирования выросли более чем на 50%», — говорит начальник управления противоминной деятельности Минобороны Олег Шуварский.



Здесь проверяют в действии еще одну разработку — машину-эвакуатор. И проводят экологическую экспертизу — если взрыв загрязнил почву, то аграрии здесь смогут выращивать разве что рапс. Если же все чисто — пшеницу.

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