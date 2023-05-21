Четыре хитрые идеи, как повторно использовать садовый шланг

Если у вас есть старый потрескавшийся садовый шланг, не торопитесь его выбрасывать. Его еще можно использовать.

Мы предлагаем вам четыре способа повторного использования старого садового шланга.

Стабилизация молодых деревьев

Если вы решили посадить весной в своем саду несколько молодых деревьев, можно использовать куски старого садового шланга, чтобы прикрепить их к столбикам для защиты от ветра. Старые насадки от шлангов подойдут не хуже специально купленных в магазине трубок. Просто вырежьте сбоку щель, оберните шланг вокруг ствола и колья. Благодаря гибкости шланга дереву ничего не будет мешать расти.

Защита острых предметов

Если у вас есть коньки, то перед тем как положить их на хранение на летний период, можно взять старый шланг, разрезать его и создать недорогую защиту для лезвий. Так можно также хранить различные диски, пилы, ножи — то есть все предметы, которые имеют острые края.

Уплотнение гаражных ворот

Старый шланг можно использовать в качестве уплотнителя для гаража. Некоторые даже заменяют им уплотнители в грузовиках. Но такой способ возможен только в том случае, если шланг не слишком плотный и жесткий.

Импровизированная система поливки

Если в старом садовом шланге появилась дырочка, не стоит расстраиваться и выбрасывать вещь. Если сделать еще несколько отверстий, то шлаг превратится в эффективную поливную систему. Для того чтобы сделать дырочки в резине лучше всего использовать маленькое сверло. Уложите шланг у основания растений, а затем включите воду. Делать такую процедуру поливки следует несколько раз в неделю не более 30 минут. Так ваши растения будут глубоко увлажнены даже в самую сухую погоду.

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