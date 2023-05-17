Если не хватает места на огороде: интересный метод высадки кабачков

Если на огороде мало места, можно попытаться вырастить кабачки в мешке. Этот метод достаточно интересен и прост.

Для этого метода выращивания подойдут любые мешки из-под корнеплодов, сахара или даже достаточно плотные мусорные пакеты.

Сначала нужно на дно мешка насыпать скошенную траву, ботву из огорода, шелуху из яблок или картофеля и другие органические остатки. Заполнять органикой нужно на 1/3. Затем добавить песок, смешанный с огородной или компостной землей.

Не стоит набивать мешки до самых краев. Для развития растениям вполне достаточно слоя в 50 см. Если мешок слишком велик, его края можно повернуть наружу, чтобы не мешали.

Как только вы приготовили мешок, сделайте в его нижней части небольшие отверстия. Они нужно, чтобы отводилась излишняя влага и корни будущего растения не загнивали.

Далее высадите в один мешок 1-2 семечка кабачков. Как только рассада подрастет и уйдет в интенсивный рост, важно замульчировать землю травой.

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