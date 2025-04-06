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Увеличилось количество российских Ту-95мс, совершивших вылет
Выпустить ракеты по Украине вражеские самолеты могут в 4-5 утра.
В ночь на 6 апреля 2025 года зафиксированы вылеты Ту-95мс , которые взлетели с аэродрома "Оленья".
Об этом информируют мониторинговые каналы .
Пока количество вражеских самолетов увеличилось, по предварительной информации, до 9.
"В пределах западного региона РФ 9 бортов Ту-95мс курсом на Каспий. Ожидаем имитационные и настоящие пуски ближе к 4-5 утра", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.