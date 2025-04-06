Увеличилось количество российских Ту-95мс, совершивших вылет

Ту-95мс / © Википедия

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В ночь на 6 апреля 2025 года зафиксированы вылеты Ту-95мс , которые взлетели с аэродрома "Оленья".

Об этом информируют мониторинговые каналы .

Пока количество вражеских самолетов увеличилось, по предварительной информации, до 9.

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"В пределах западного региона РФ 9 бортов Ту-95мс курсом на Каспий. Ожидаем имитационные и настоящие пуски ближе к 4-5 утра", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.