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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2365
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1 хв

Збільшилася кількість російських Ту-95мс, які здійснили виліт

Випустити ракети по Україні ворожі літаки можуть о 4-5 ранку.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс / © Вікіпедія

У ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано вильоти Ту-95мс, які злетіли з аеродрому “Оленья”.

Про це інформують моніторингові канали.

Наразі кількість ворожих літаків збільшилася, за попередньою інформацією, до 9.

“У межах західного регіону РФ 9 бортів Ту-95мс курсом на Каспій. Очікуємо на імітаційні та справжні пуски ближче до 4-5 ранку”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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