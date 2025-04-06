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- Війна
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Збільшилася кількість російських Ту-95мс, які здійснили виліт
Випустити ракети по Україні ворожі літаки можуть о 4-5 ранку.
У ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано вильоти Ту-95мс, які злетіли з аеродрому “Оленья”.
Про це інформують моніторингові канали.
Наразі кількість ворожих літаків збільшилася, за попередньою інформацією, до 9.
“У межах західного регіону РФ 9 бортів Ту-95мс курсом на Каспій. Очікуємо на імітаційні та справжні пуски ближче до 4-5 ранку”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.