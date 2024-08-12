Що ми знаємо про брукву: цікавий овоч, який можна вирощувати у себе на городі

Брукву сьогодні можна рідко зустріти на городі українців. Проте більшість її просто недооцінюють.

Що таке бруква

Насамперед, потрібно розібратися з тим, що таке бруква. Городники кажуть, що вона є поєднанням капусти і ріпи. Смак цього овоча більше нагадує ріпу, але, на відміну від неї, в брукві набагато більше поживних речовин. За формою бруква нагадує буряк, але її шкірка світло-бузкового кольору зверху та біла знизу. Вживати брукву можна в сирому вигляді, додавати у салати або ж варити. Брукву інколи фарширують та додають до рагу.

Як і коли сіяти брукву

Зазвичай брукву висівають на городі на початку квітня, але перед цим насіння обов'язково додатково знезаражують у часниковому розчині і проростають. Розчин готується дуже просто. Потрібно взяти 100 г води і 25 г часнику.

Після цього у глибокі ящики насипають вологий субстрат, висівають туди насіння на глибину 1-1,5 см і на відстані 2-3 см. Не забудьте зробити між рядами відстань 6-7 см. Це все накривається плівкою, а потім ящик ставиться у приміщення з температурою повітря 17-18 градусів.

Як тільки перші паростки проростуть, плівку потрібно зняти. Ящик ставиться туди, де температура повітря досягає 6-8 градусів тепла, а за тиждень її потрібно підвищити до 12-15 градусів.

За 40-50 днів після висівання, розсаду переносять на город. Ґрунт для брукви повинен бути родючим, нейтральним (pH в межах 5,5-7,0), вологопроникним. Найкраще садити брукву після таких культур як баклажани, огірки, бобові, помідори, дині, гарбузи, кабачки, патисони, картопля.

Для розсади ями на грядці повинні бути на відстані 20 см, між рядами також залишайте місце в 45-50 см шириною. Перед тим, як висаджувати брукву, лунки полийте водою, а сам корінь рослини промочіть у глиняній бовтанці. Деякі листочки краще обрізати.

Догляд за бруквою після висаджування

Після висаджування землю потрібно утрамбувати, ретельно полити грядку, а потім захищати її від прямих сонячних променів кілька днів. Городники рекомендують обробити брукву золою. Цим ви захистите рослину від хрестоцвітової блішки. Поливати брукву потрібно до 5 разів на сезон. На 1 кв. метр потрібно не менше 10 л води.

Овоч підживлюється спочатку гніївкою після поливання (через 2 тижні після висаджування). Вдруге брукву підживлюють комплексними мінеральними добривами. Роблять це вже після утворення коренеплодів.

В чому користь брукви

Бруква містить чимало заліза, а також близько 25% рекомендованої добової дози вітаміну С, вона є хорошим джерелом вітаміну А. Завдяки цьому овоч допомагає зміцнити імунну систему, відрізняється протизапальними властивостями. А ще бруква покращує травлення, кровообіг, здоров'я очей і серця.

Що роблять з брукви

Зазвичай брукву використовують замість картоплі в північноєвропейськиї країнах. Її відварюють, а потім готують з неї крем-суп або пюре. Також брукву можна запікати, смажити або просто їсти сирою. Найкраще вона смакує з селерою, цибулею, часником, морквою.

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