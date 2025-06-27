Как сэкономить горючее летом: эксперт назвал эффективное решение

Автомобиль / © Unsplash

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Летняя жара, включенный кондиционер и стремительный рост цен на топливо — классическая реальность украинских водителей. В таких условиях сэкономить кажется невозможным.

Об этом пишет «Автопилот».

Одна из главных проблем — человеческий фактор. Даже опытный водитель не способен поддерживать постоянную скорость: каждое колебание педали газа — это перерасход топлива. Электроника же действует стабильно, подавая топливо равномерно и минимизируя резкие ускорения — главных «пожирателей» бензина. Именно поэтому круиз-контроль, в частности, адаптивный, позволяет экономить до 10–15% горючего.

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Несмотря на распространенное мнение, этот инструмент эффективен не только на идеальных автомагистралях. Современные системы отлично работают и на трассах с умеренным рельефом, где мягко регулируют тягу во время подъемов и спусков. Для максимальной экономии следует выбирать стабильную скорость — оптимальной считается 85–100 км/ч.

Кроме того, советуют не перегружать авто, следить за давлением в шинах и избегать резких маневров. Если ваш автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем (ACC), вы получаете еще и повышенную безопасность благодаря автоматическому удержанию дистанции.

Итак, круиз-контроль — не просто опция для комфорта. Это реальный способ сократить расходы на горючее, что особенно актуально в период повышенных цен и летних нагрузок. Эксперты советуют: в следующий раз на трассе доверьтесь электронике — и сэкономленные гривны вас приятно удивят.

Напомним, ранее мы писали, что остановки на светофорах, железнодорожных переездах или перед супермаркетом — привычная часть городской езды. Но если пауза затягивается, держа двигатель на холостом ходу, водители не только тратят горючее, но и сокращают ресурс авто.

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