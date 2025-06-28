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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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100-річна українка розкрила секрет довголіття

«Треба трудиться», — так про секрет свого довголіття говорить Ганна Кравченко зі Спаського на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ганна Кравченко

Ганна Кравченко / © Суспільне

Ганні Кравченко із села Спаське у Кролевецькій міській громаді Конотопського району Сумської області у червні виповнилося 100 років. У Ганни Іванівни є донька, дві онуки, чотири правнуки, троє праправнуків. Із найменшим праправнуком 99 років різниці.

Ганна Іванівна в інтерв’ю «Суспільному» розкрила секрет довголіття.

100-річна мешканка Сумщини наголошує, що треба жити по совісті та трудитися.

«Я якось жила у мирі. У мирі жила — ловко. Не любила брехать, а жила по правді. По совісті нада жить. Треба шо — трудитися», — пояснює Ганна Іванівна.

На запитання, чи вважає 100 років великою датою, каже: «О-ой, багато, ой багато. 100 год це прожить ще — велике діло».

Ганна Іванівна каже, що рідні дуже її підтримують.

«От я того і живу довго, що коло мене ухождають. Є кому ухождать. А якби не було кому, може і раньше би ґиґнула. Ну я стіки не думала жить. Ні, віками не думала. І нехто не думав, щоб я стіки жила. А от живу і все», — говорить жінка.

Нагадаємо, доктор Мохаммед Енаят, який є засновником клініки довголіття, для зменшення свого біологічного віку на 17 років він щодня випиває фолієву кислоту в комплексі з вітамінами групи В, а також омега-3 жирні кислоти і магній.

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