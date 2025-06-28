100-летняя украинка раскрыла секрет долголетия

Анна Кравченко / © Суспільне

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Анне Кравченко из села Спасское в Кролевецкой городской громаде Конотопского района Сумской области в июне исполнилось 100 лет.

Анна Ивановна в интервью «Суспільному» раскрыла секрет долголетия.

100-летняя жительница Сумщины отмечает, что нужно жить по совести и трудиться.

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«Я как-то жила в мире. В мире жила ловко. Не любила обманывать, а жила по правде. По совести надо жить. Нужно что — трудиться», — объясняет Анна Ивановна.

На вопрос, считает ли 100 лет большой датой, говорит: «О-ой, много, ой много. 100 лет это прожить еще — большое дело».

Анна Ивановна говорит, что родные очень ее поддерживают.

«Вот я потому и живу долго, что вокруг меня ходят. Есть кому ходить. А если бы не было кому, может и раньше бы гигнула. Ну я столько не думала жить. Нет, веками не думала. И кто-то не думал, чтобы я столько жила. А вот живу и все», — говорит женщина.

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Напомним, доктор Мохаммед Энаят, который являюется основателем клиники долголетия, для уменьшения своего биологического возраста на 17 лет ежедневно выпивает фолиевую кислоту в комплексе с витаминами группы В, а также омега-3 жирные кислоты и магний.