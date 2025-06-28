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"Ему нравится играть роль клоуна": тренер Дюбуа оскорбил Усика
Дон Чарльз вспомнил спор с украинцем во время пресс-конференции.
Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, оскорбительно высказался о чемпионе мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александре Усике.
Специалист вспомнил спор с украинским боксером во время пресс-конференции.
Тогда коуч Дюбуа обвинил Усика в мошенничестве из-за скандального эпизода с их первого поединка, когда британец нанес украинцу запретный удар ниже пояса.
"Я пытаюсь установить правду. Потому что правда всегда делает вас свободными. Очевидно, мы тронули его за живое, и он вел себя очень нехарактерно. Он шутил, ему нравится играть роль клоуна, фокусника, он танцор и так далее. Он словно меняет цвет.
В глубине души он знает, что мы его разгадали, потому что, как я сказал, он как хамелеон, который меняет цвета, чтобы влиться в среду. Он знает, что мы его разгадали. Все эти актерские игры он использует как дымовую завесу, чтобы скрыть то, что на самом деле происходит.
Я не буду больше вдаваться в подробности. Мы его поймали", – приводит слова тренера Queensberry Promotions.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.